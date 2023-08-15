Вагнер Лав назвал сильнейших иностранцев в истории РПЛ

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав назвал лучших легионеров в истории чемпионата России.

«Все, с кем я играл в ЦСКА и завоевал столько титулов, были лучшими, ведущими игроками своих сборных. Я не буду перечислять всех, потому что боюсь кого-то не упомянуть.

Если мы говорим о других российских клубах, то Кураньи, Данни, Роберто Карлос, Халк и Самуэль Это`О были сильнейшими», – сказал Вагнер Лав.