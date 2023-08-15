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    Вагнер Лав назвал сильнейших иностранцев в истории РПЛ

    Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав назвал лучших легионеров в истории чемпионата России.

    «Все, с кем я играл в ЦСКА и завоевал столько титулов, были лучшими, ведущими игроками своих сборных. Я не буду перечислять всех, потому что боюсь кого-то не упомянуть.

    Если мы говорим о других российских клубах, то Кураньи, Данни, Роберто Карлос, Халк и Самуэль Это`О были сильнейшими», – сказал Вагнер Лав.

    • Вагнер играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год.
    • Он забил 154 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12410

      BRO_football 1 час назад

      Себя не назвал. Скромняга)

      1
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      Рейтинг: +4727

      Ziklop 5 часов назад

      Карлос и Это.О отдыхали не особо напрягаясь! Отличные игроки но не в период игры в РПЛ. Ваня конечно скромный , но он был лучше того Кураньи в нашем чемпионате. очень хитрый и умный игрок.

      0
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      Рейтинг: +4565

      ziborock 5 часов назад

      Каждому свое! Кому Роберто Карлос (при всем уважении) и Кураньи, которые в России ничего не выиграли, лишь в список "33 лучших за сезон" вошли, а кому...здесь сугубо индивидуальное!)

      0
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      Рейтинг: +1202

      k611 5 часов назад

      Вагнер сам хорошо играл.

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      Рейтинг: +1214

      Александр52 5 часов назад

      Карвалью.

      1
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      Рейтинг: +3621

      ПалкоВводецъ (returned) 6 часов назад

      Халк, Данни,Вагнер. Вот тройка достойных лидеров легионеров. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +2651

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      паредас малкам клава

      0
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      Рейтинг: +2107

      Fialet > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Четвёртым Домингес.

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      Рейтинг: +649

      НикКин 6 часов назад

      Робсон и Лекхето вот они самые лучший при чем как бы я ужасно не относился к спартаку но робсон один из лучших игроков всех временя игравших в россии

      0
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      Рейтинг: +19428

      ilichkadr > НикКин 5 часов назад

      Робсон? За 5 сезонов забил 41 гол поэтому лучший?
      P.S. Романцев его любил за бойцовские качества, было дело.

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      Рейтинг: +3080

      фанат джигурды > НикКин 4 часа назад

      Во времена Робсона у нас в чемпионате было 2 с половиной легионера.

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