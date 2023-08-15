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Вагнер Лав назвал сильнейших иностранцев в истории РПЛ

15 августа 2023, 15:51
9

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав назвал лучших легионеров в истории чемпионата России.

«Все, с кем я играл в ЦСКА и завоевал столько титулов, были лучшими, ведущими игроками своих сборных. Я не буду перечислять всех, потому что боюсь кого-то не упомянуть.

Если мы говорим о других российских клубах, то Кураньи, Данни, Роберто Карлос, Халк и Самуэль Это`О были сильнейшими», – сказал Вагнер Лав.

  • Вагнер играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год.
  • Он забил 154 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (9)
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НикКин
1692104668
Робсон и Лекхето вот они самые лучший при чем как бы я ужасно не относился к спартаку но робсон один из лучших игроков всех временя игравших в россии
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Александр52
1692107016
Карвалью.
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k611
1692107869
Вагнер сам хорошо играл.
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ziborock
1692108385
Каждому свое! Кому Роберто Карлос (при всем уважении) и Кураньи, которые в России ничего не выиграли, лишь в список "33 лучших за сезон" вошли, а кому...здесь сугубо индивидуальное!)
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Ziklop
1692109408
Карлос и Это.О отдыхали не особо напрягаясь! Отличные игроки но не в период игры в РПЛ. Ваня конечно скромный , но он был лучше того Кураньи в нашем чемпионате. очень хитрый и умный игрок.
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BRO_football
1692122864
Себя не назвал. Скромняга)
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