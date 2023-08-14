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    • Н'Дойе назвал единственное условие, при котором состоится матч Сенегал – Россия

    Н'Дойе назвал единственное условие, при котором состоится матч Сенегал – Россия

    Сенегальский экс-футболист «Локомотива» Даме Н’Дойе оценил вероятность проведения товарищеского матча его национальной команды и сборной России.

    – Как думаешь, это возможно, например, осенью?

    – Если ФИФА не будет блокировать России провести такой матч, то это возможно. Мы можем играть такой матч только с разрешения ФИФА.

    – А что думают люди из Сенегала о возможном матче с Россией?

    – Не могу сказать, потому что и разговоров о таком не было. Опять же, надо сначала получить разрешение ФИФА, потом уже можно говорить об этом.

    • Россия не играла с марта.
    • Российский футбол отстранен от международного.
    • Мали идет в рейтинге ФИФА на 51-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.08.2023 18:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      Имя на этом сайте 10 часов назад

      Камерун хочет кучу бабла за игру с Россией, а Сенегал чем хуже.Тоже затребуют.)))
      Тем более что в рейтинге ФИФА Сенегал на 18-м месте, а Россия на 38-м.
      Ну и конечно Мали на 51-м.)))

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      Рейтинг: +1202

      k611 14 часов назад

      Причём здесь рейтинг Мали, речь вроде про Сенегал.

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      Рейтинг: +2104

      Fialet > k611 13 часов назад

      При том, что здесь редакторы недалёкого ума.
      Забанят и хер с ним, надоели дебилы. Неужели нельзя уволить тех, кто не следит за тем, что пишет? Ну хоть кто то умный и вменяемый здесь должен быть.

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