Н'Дойе назвал единственное условие, при котором состоится матч Сенегал – Россия

Сенегальский экс-футболист «Локомотива» Даме Н’Дойе оценил вероятность проведения товарищеского матча его национальной команды и сборной России.
– Как думаешь, это возможно, например, осенью?
– Если ФИФА не будет блокировать России провести такой матч, то это возможно. Мы можем играть такой матч только с разрешения ФИФА.
– А что думают люди из Сенегала о возможном матче с Россией?
– Не могу сказать, потому что и разговоров о таком не было. Опять же, надо сначала получить разрешение ФИФА, потом уже можно говорить об этом.
- Россия не играла с марта.
- Российский футбол отстранен от международного.
- Мали идет в рейтинге ФИФА на 51-м месте.
Источник: «Матч ТВ»