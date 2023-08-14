Н'Дойе назвал единственное условие, при котором состоится матч Сенегал – Россия

Сенегальский экс-футболист «Локомотива» Даме Н’Дойе оценил вероятность проведения товарищеского матча его национальной команды и сборной России.

– Как думаешь, это возможно, например, осенью?

– Если ФИФА не будет блокировать России провести такой матч, то это возможно. Мы можем играть такой матч только с разрешения ФИФА.

– А что думают люди из Сенегала о возможном матче с Россией?

– Не могу сказать, потому что и разговоров о таком не было. Опять же, надо сначала получить разрешение ФИФА, потом уже можно говорить об этом.