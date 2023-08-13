Семак высказался о судействе в матче с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку судейству в матче четвертого тура РПЛ против «Факела» (2:0).

В поле работал Павел Шадыханов из Москвы.

«Зенит» забил по голу в обоих таймах.

Петербуржцы отстают от 1-го места на 5 очков.

«Не буду комментировать судейство. Сразу сказал, что такое судейство закончится драками. Но что‑то комментировать не хочу. Иначе мало ли, как мои слова интерпретируют, могут еще дисквалифицировать», – сказал Семак.

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