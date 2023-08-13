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    Семак высказался о судействе в матче с «Факелом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку судейству в матче четвертого тура РПЛ против «Факела» (2:0).

    • В поле работал Павел Шадыханов из Москвы.
    • «Зенит» забил по голу в обоих таймах.
    • Петербуржцы отстают от 1-го места на 5 очков.

    «Не буду комментировать судейство. Сразу сказал, что такое судейство закончится драками. Но что‑то комментировать не хочу. Иначе мало ли, как мои слова интерпретируют, могут еще дисквалифицировать», – сказал Семак.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6660

      Давид59 7 минут назад

      Ответил чётко. Если судья не наказывает за бесконечные удары по ногам, то игроки сами идут разбираться. Отвратительное судейство.

      0
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      Рейтинг: +11554

      knikos 46 минут назад

      А в матче с Понамо ? какое там было судейство? Надо , как свиные , съездить , поговорить , сколько мол можно превращать техничный футбол в побоище .

      0
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      Рейтинг: +1522

      Taps 1 час назад

      п.и.з.д.е.ц а не судейство.
      Судью на мыло ...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +710

      vla4839 > Taps 1 час назад

      Зенит - как раненый зверь. Он потерял половину состава. На "запах крови" сбежались враги от спартака: его купленные судьи, пресса, комментаторы Матч ТВ, прочие .....

      7
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      Рейтинг: +539

      arrivalgist > vla4839 51 минуту назад

      Все так.

      1
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