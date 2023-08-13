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    Колосков назвал двух лучших легионеров в истории РПЛ

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выделил лучших легионеров в истории чемпионата России.

    «Наверное, назову Вагнера Лава и Халка, они лучшие, на мой взгляд.

    Малком? Отличный футболист, но точно не лучший. Думаю, он войдет в пятерку лучших. Малком последние два года был лучшим футболистом РПЛ, это да. Но точно не лучший за всю историю», – сказал Колосков.

    • Вагнер был в ЦСКА в 2004-2013 годах.
    • У него за команду 254 матча, 154 гола, 53 ассиста.
    • У Халка за «Зенит» 148 игр, 77 голов, 59 результативных передач.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +782

      alex1004 2 часа назад

      "У него за команду 254 матча, 154 гола, 53 ассиста."
      Что-то многовато голов ему здесь насчитали. На сайте history.pfc-cska.com
      Игр за ЦСКА 259, голов за ЦСКА 124.

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      Рейтинг: +1208

      Александр52 4 часа назад

      Лучший, самый умный и самый техничный Карвалью

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      Рейтинг: +646

      НикКин 5 часов назад

      Не лучшие это Робсон и Джейкоб Лекхето

      0
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