Колосков назвал двух лучших легионеров в истории РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выделил лучших легионеров в истории чемпионата России.
«Наверное, назову Вагнера Лава и Халка, они лучшие, на мой взгляд.
Малком? Отличный футболист, но точно не лучший. Думаю, он войдет в пятерку лучших. Малком последние два года был лучшим футболистом РПЛ, это да. Но точно не лучший за всю историю», – сказал Колосков.
- Вагнер был в ЦСКА в 2004-2013 годах.
- У него за команду 254 матча, 154 гола, 53 ассиста.
- У Халка за «Зенит» 148 игр, 77 голов, 59 результативных передач.
Источник: «РБ Спорт»