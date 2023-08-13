Колосков назвал двух лучших легионеров в истории РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выделил лучших легионеров в истории чемпионата России.

«Наверное, назову Вагнера Лава и Халка, они лучшие, на мой взгляд.

Малком? Отличный футболист, но точно не лучший. Думаю, он войдет в пятерку лучших. Малком последние два года был лучшим футболистом РПЛ, это да. Но точно не лучший за всю историю», – сказал Колосков.