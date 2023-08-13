Изидор назвал российских игроков лучше Дзюбы

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не считает своего партнера Артема Дзюбы сильнейшим российским футболистом.
– Можно ли назвать Дзюбу лучшим российским игроком прямо сейчас?
– Я играл с большим количеством футболистов. И на общем уровне Дзюба играет очень хорошо. Мы все должны уважать его способности. Но также нельзя забывать об Александре Головине и Алексее Миранчуке. Наверное, они самые лучшие российские футболисты.
А в чемпионате России Дзюбу вполне себе можно считать лучшим.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Сейчас он травмирован.
- Изидор в России полтора года.
Источник: «Спорт день за днем»