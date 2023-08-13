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    Изидор назвал российских игроков лучше Дзюбы

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не считает своего партнера Артема Дзюбы сильнейшим российским футболистом.

    – Можно ли назвать Дзюбу лучшим российским игроком прямо сейчас?

    – Я играл с большим количеством футболистов. И на общем уровне Дзюба играет очень хорошо. Мы все должны уважать его способности. Но также нельзя забывать об Александре Головине и Алексее Миранчуке. Наверное, они самые лучшие российские футболисты.

    А в чемпионате России Дзюбу вполне себе можно считать лучшим.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Сейчас он травмирован.
    • Изидор в России полтора года.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +723

      Fju-2 6 часов назад

      Пожалуй лучший российский футболист - это Малком.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18971

      paracetamol 8 часов назад

      Изидор назвал российских игроков лучше Дзюбы: это Я, это все Я, Я, Я!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3728

      шахта Заполярная > paracetamol 5 часов назад

      и головка от х потифона

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      Рейтинг: +13054

      Вомбат 8 часов назад

      Разве что в прошлом. Да и то не факт.

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      Рейтинг: +18971

      paracetamol > Вомбат 8 часов назад

      А те в настоящем что-ли? Такое же старьё!

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