«Динамо» согласовало продажу Захаряна: инсайд из Испании

Арсен Захарян переходит из «Динамо» в «Реал Сосьедад», утверждает Noticias de Gipuzkoa.

Клубы договорились о трансфере полузащитника за 12 миллионов евро + бонусы.

Это компромиссный вариант – изначально испанцы предлагали 10 миллионов, а динамовцы настаивали на 15 миллионах.