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    «Динамо» согласовало продажу Захаряна: инсайд из Испании

    Арсен Захарян переходит из «Динамо» в «Реал Сосьедад», утверждает Noticias de Gipuzkoa.

    Клубы договорились о трансфере полузащитника за 12 миллионов евро + бонусы.

    Это компромиссный вариант – изначально испанцы предлагали 10 миллионов, а динамовцы настаивали на 15 миллионах.

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    Источник: Noticias de Gipuzkoa

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +510

      aldo conte 11 часов назад

      Разговоры, разговоры, слово к слову тянутся, разговоры стихнут скоро, а Захарян в России останется.

      0
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      Рейтинг: +1415

      SLADE2019 > aldo conte 10 часов назад

      Скорее всего - в Зените окажется. Аршавин уже анонсировал, как мне видится, этот переход.

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      Рейтинг: +15790

      Алексей З 11 часов назад

      Нормальные деньги , хороший вариант.
      Лидером в Динамо не стал , не велика потеря , а так хоть деньги .
      Опять же и ему психологически легче будет , достали уже со всеми сагами о покупке.
      Сменит мтрану и спокойно будет играть на своём уровне.

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      Рейтинг: +2941

      alefreddy 11 часов назад

      погреется летом на жаре а так в Испании зорошо

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