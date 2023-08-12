«Динамо» согласовало продажу Захаряна: инсайд из Испании

Арсен Захарян переходит из «Динамо» в «Реал Сосьедад», утверждает Noticias de Gipuzkoa.
Клубы договорились о трансфере полузащитника за 12 миллионов евро + бонусы.
Это компромиссный вариант – изначально испанцы предлагали 10 миллионов, а динамовцы настаивали на 15 миллионах.
- В новом сезоне Захарян забил 2 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах.
- Его контракт с «Динамо» истекает через год.
- Ранее хавбек входил в сферу интересов «Лацио», «Страсбура», «Челси», «Аякса», «Фейеноорда», ПСВ и «Галатасарая».
Источник: Noticias de Gipuzkoa