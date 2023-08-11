Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о кадровой ситуации в команде.
– Есть ли какая-то обновленная информация по поводу травмированных игроков? Когда ждать их возвращения на поле?
– Пока ничего нового. Информация про Андрея Мостового уже появлялась – мы знаем, что восстановление займет около четырех недель.
Родригао продолжает восстанавливаться, возможно, он вернется вместе с Андреем – через пару недель начнет заниматься на футбольном поле, а в ближайшей перспективе будет работать в общей группе.
По поводу Димы Чистякова ситуация сложная в плане понимания того, когда он будет готов. Возможно, он будет готовиться уже к следующей игре. По крайней мере, мы на это надеемся.
– В составе есть травмированные, есть дисквалифицированные. В связи с этим насколько актуально, чтобы Марио [Фернандес] или [Александр] Коваленко побыстрее набрали форму?
– Конечно, нам важны не только Марио и Коваленко, которые уже присоединились к команде, но пропустили достаточно большой период подготовки.
Это же касается и Вендела. Проблем достаточно – группа игроков поменялась, те, которые пришли, еще не в оптимальных кондициях. Вопросы есть, но мы работаем.
- В воскресенье «Зенит» примет «Факел» в 4-м туре РПЛ.
- Петербуржцы потеряли 5 из 9 очков в чемпионате и идут на 8-м месте в таблице.