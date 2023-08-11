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    • Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов «Зенита»

    Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о кадровой ситуации в команде.

    – Есть ли какая-то обновленная информация по поводу травмированных игроков? Когда ждать их возвращения на поле?

    – Пока ничего нового. Информация про Андрея Мостового уже появлялась – мы знаем, что восстановление займет около четырех недель.

    Родригао продолжает восстанавливаться, возможно, он вернется вместе с Андреем – через пару недель начнет заниматься на футбольном поле, а в ближайшей перспективе будет работать в общей группе.

    По поводу Димы Чистякова ситуация сложная в плане понимания того, когда он будет готов. Возможно, он будет готовиться уже к следующей игре. По крайней мере, мы на это надеемся.

    – В составе есть травмированные, есть дисквалифицированные. В связи с этим насколько актуально, чтобы Марио [Фернандес] или [Александр] Коваленко побыстрее набрали форму?

    – Конечно, нам важны не только Марио и Коваленко, которые уже присоединились к команде, но пропустили достаточно большой период подготовки.

    Это же касается и Вендела. Проблем достаточно – группа игроков поменялась, те, которые пришли, еще не в оптимальных кондициях. Вопросы есть, но мы работаем.

    • В воскресенье «Зенит» примет «Факел» в 4-м туре РПЛ.
    • Петербуржцы потеряли 5 из 9 очков в чемпионате и идут на 8-м месте в таблице.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    11.08.2023 15:23
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