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    «Реал» выбрал замену для Куртуа

    В «Реале» определились с вратарем, который временно заменит Тибо Куртуа.

    • Бельгиец порвал крестообразную связку колена.
    • Он рискует пропустить весь сезон-2023/24.

    Фаворитом мадридского клуба является Яссин Буну из «Севильи». Он тоже хочет перебраться в столичную команду.

    «Севилья» готова продать марокканца за 20 миллионов евро, но «Реал» предпочитает вариант с арендой.

    У голкипера были продвинутые переговоры с саудовскими клубами, но он поставил их на паузу, когда узнал об интересе со стороны «Реала».

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    Источник: Marca

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    10.08.2023 22:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      Кириллка45 11 августа, 18:31

      может лучше было бы наваса арендовать

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      Рейтинг: +102283

      zigbert 11 августа, 14:11

      Трудно придется Реалу без такого вратаря как Куртуа.

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