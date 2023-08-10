«Реал» выбрал замену для Куртуа

В «Реале» определились с вратарем, который временно заменит Тибо Куртуа.

Бельгиец порвал крестообразную связку колена.

Он рискует пропустить весь сезон-2023/24.

Фаворитом мадридского клуба является Яссин Буну из «Севильи». Он тоже хочет перебраться в столичную команду.

«Севилья» готова продать марокканца за 20 миллионов евро, но «Реал» предпочитает вариант с арендой.

У голкипера были продвинутые переговоры с саудовскими клубами, но он поставил их на паузу, когда узнал об интересе со стороны «Реала».

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