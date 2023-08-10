В «Ростове» прокомментировали побег Норманна из России

Как же тут много умников...Выгнать,наказать,засудить.Для того чтобы качать права,их(правила) нужно самим соблюдать.p.s."Если вы такие -умные,то почему вы такие -бедные?"(народная поговорка)
В «Ростове» отреагировали на внезапный отъезд полузащитника Матиаса Норманна из России.
- Норвежец покинул Россию после атаки на «Москва-Сити».
- Он принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.
- Оба клуба будут судиться с игроком.
«На прошлой неделе поступило уведомление от представителей Норманна о расторжении контракта с «Ростовом». Клуб выслал в ответ свою официальную позицию, которая гласит о том, что мы не считаем действия Норманна или его представителей законными и обоснованными.
В настоящий момент мы контактируем с «Динамо» и изучаем все материалы по этому вопросу для дальнейшей защиты наших интересов в юрисдикционных органах ФИФА», – заявили в «Ростове».