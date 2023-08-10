В «Ростове» прокомментировали побег Норманна из России

В «Ростове» отреагировали на внезапный отъезд полузащитника Матиаса Норманна из России.

Норвежец покинул Россию после атаки на «Москва-Сити».

Он принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.

Оба клуба будут судиться с игроком.

«На прошлой неделе поступило уведомление от представителей Норманна о расторжении контракта с «Ростовом». Клуб выслал в ответ свою официальную позицию, которая гласит о том, что мы не считаем действия Норманна или его представителей законными и обоснованными.

В настоящий момент мы контактируем с «Динамо» и изучаем все материалы по этому вопросу для дальнейшей защиты наших интересов в юрисдикционных органах ФИФА», – заявили в «Ростове».