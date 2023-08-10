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    В «Ростове» прокомментировали побег Норманна из России

    В «Ростове» отреагировали на внезапный отъезд полузащитника Матиаса Норманна из России.

    • Норвежец покинул Россию после атаки на «Москва-Сити».
    • Он принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.
    • Оба клуба будут судиться с игроком.

    «На прошлой неделе поступило уведомление от представителей Норманна о расторжении контракта с «Ростовом». Клуб выслал в ответ свою официальную позицию, которая гласит о том, что мы не считаем действия Норманна или его представителей законными и обоснованными.

    В настоящий момент мы контактируем с «Динамо» и изучаем все материалы по этому вопросу для дальнейшей защиты наших интересов в юрисдикционных органах ФИФА», – заявили в «Ростове».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.08.2023 18:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4397

      mutabor0992 10 августа, 21:56

      Как же тут много умников...Выгнать,наказать,засудить.Для того чтобы качать права,их(правила) нужно самим соблюдать.p.s."Если вы такие -умные,то почему вы такие -бедные?"(народная поговорка)

      1
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      Рейтинг: +372

      odessakmv 10 августа, 20:57

      отправьте ему Петрова-Баширова в гости

      0
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      Рейтинг: +1514

      Taps 10 августа, 20:31

      Плюньте на этого засранца, ему же хуже ...

      0
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      Рейтинг: +366

      BykAs 10 августа, 19:32

      Норману надо послать ссылочку на фильм "Брат 2"

      1
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      ...
      Рейтинг: +66

      Имя на этом сайте > BykAs 10 августа, 19:45

      Пох ему твоя ссыллочка.И на тебя пох.

      4
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      Рейтинг: +6319

      ySS 10 августа, 19:23

      Свалил, туда и дорога.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1358

      Sky Spartak 10 августа, 19:22

      Был никем...хотел закончить карьеру...
      В Ростове он раскрылся...а теперь валит...
      И останется никем...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Имя на этом сайте > Sky Spartak 10 августа, 19:48

      А деньжат им заработанных --за это ты всю жизнь горбатился.Вот оно чо Димон, вот оно чо.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +366

      BykAs > Имя на этом сайте 11 августа, 17:19

      Запомни "Русские всегда приходят за своим"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      mama1991 10 августа, 19:15

      почему этих крыс давно не выгнали? когда они контракты приостановили? как же надо не уважать себя и клуб чтоб всякое отребье вас в мочу лицом.....

      3
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      Рейтинг: +66

      Имя на этом сайте > mama1991 10 августа, 19:50

      как же надо не уважать ===Ну не уважают.Тебе то чо...Жена ушла из за этого, ты запил из за этого ?

      0
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      Рейтинг: +12319

      ВетеR > mama1991 10 августа, 21:37

      а кто же играть будет ?
      кривые дзюбы, соболевы , джикии ??

      1
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      Рейтинг: +1381

      mama1991 > Имя на этом сайте 10 августа, 22:03

      сколько надо сделать полезной работы в стране чтоб оплачивать эту галиматью.... за народ обидно, КОТОРЫЙ ПОЛЕЗНУЮ РАБОТУ ДЕЛАЕТ.

      1
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      Рейтинг: +66

      Имя на этом сайте > mama1991 10 августа, 22:12

      за народ обидно-----
      Давай в депутаты.Они все, когда выбираются, на вопрос --"почему решили в депутаты ?" ---отвечают этой фразой.)))

      0
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      Рейтинг: +15789

      Алексей З 10 августа, 19:05

      Отъезд , а не побег.
      Всё решать надо в суде , а не вешать ярлыки.

      3
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