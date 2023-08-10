Божович – о судействе: «Однажды я закрылся в туалете и плакал – Сухину до сих пор ненавижу»

Надо было хоть в морду плюнуть...
Миодраг Божович рассказал о случаях предвзятого судейства во время периода работы в России.
– В том же интервью вы сказали: «Я легенда российского футбола, а меня убили, потому что я серб, маленькая фигура». Кого вы имели в виду?
– Судей. Сухину, обоих Егоровых. Я с «Амкаром» занял четвертое место. Это дорогого стоит. Но как все уничтожали нас! Малый, Гвардис, Безбородов. Все!
– Кто лучший и худший судья в вашей карьере?
– Лучшего не было. А худших было много! Мой самый тяжелый момент в карьере – поражение в финале Кубка России 2008 года с «Амкаром» от ЦСКА.
Тот матч судил Сухина. Армейцы нам второй гол из офсайда забили, и всю игру судья их тянул.
И все равно счастье было рядом! 2:0 вели и играли очень хорошо. И в дополнительное время были в порядке, но проиграли в серии пенальти.
Мы были ближе к победе. После игры я закрылся в туалете и плакал. А Сухину я до сих пор ненавижу.
– Уверены, что он вас прибивал?
– Сто процентов!
- Божович в 2022 году покинул тульский «Арсенал». Это его последнее место работы на сегодняшний день.
- Он также тренировал «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов».