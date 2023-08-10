Божович – о судействе: «Однажды я закрылся в туалете и плакал – Сухину до сих пор ненавижу»

Миодраг Божович рассказал о случаях предвзятого судейства во время периода работы в России.

– В том же интервью вы сказали: «Я легенда российского футбола, а меня убили, потому что я серб, маленькая фигура». Кого вы имели в виду?

– Судей. Сухину, обоих Егоровых. Я с «Амкаром» занял четвертое место. Это дорогого стоит. Но как все уничтожали нас! Малый, Гвардис, Безбородов. Все!

– Кто лучший и худший судья в вашей карьере?

– Лучшего не было. А худших было много! Мой самый тяжелый момент в карьере – поражение в финале Кубка России 2008 года с «Амкаром» от ЦСКА.

Тот матч судил Сухина. Армейцы нам второй гол из офсайда забили, и всю игру судья их тянул.

И все равно счастье было рядом! 2:0 вели и играли очень хорошо. И в дополнительное время были в порядке, но проиграли в серии пенальти.

Мы были ближе к победе. После игры я закрылся в туалете и плакал. А Сухину я до сих пор ненавижу.

– Уверены, что он вас прибивал?

– Сто процентов!