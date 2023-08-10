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    • Божович – о судействе: «Однажды я закрылся в туалете и плакал – Сухину до сих пор ненавижу»

    Божович – о судействе: «Однажды я закрылся в туалете и плакал – Сухину до сих пор ненавижу»

    Миодраг Божович рассказал о случаях предвзятого судейства во время периода работы в России.

    – В том же интервью вы сказали: «Я легенда российского футбола, а меня убили, потому что я серб, маленькая фигура». Кого вы имели в виду?

    – Судей. Сухину, обоих Егоровых. Я с «Амкаром» занял четвертое место. Это дорогого стоит. Но как все уничтожали нас! Малый, Гвардис, Безбородов. Все!

    – Кто лучший и худший судья в вашей карьере?

    – Лучшего не было. А худших было много! Мой самый тяжелый момент в карьере – поражение в финале Кубка России 2008 года с «Амкаром» от ЦСКА.

    Тот матч судил Сухина. Армейцы нам второй гол из офсайда забили, и всю игру судья их тянул.

    И все равно счастье было рядом! 2:0 вели и играли очень хорошо. И в дополнительное время были в порядке, но проиграли в серии пенальти.

    Мы были ближе к победе. После игры я закрылся в туалете и плакал. А Сухину я до сих пор ненавижу.

    – Уверены, что он вас прибивал?

    – Сто процентов!

    • Божович в 2022 году покинул тульский «Арсенал». Это его последнее место работы на сегодняшний день.
    • Он также тренировал «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2023 12:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +68681

      portero 10 августа, 16:25

      Надо было хоть в морду плюнуть...

      1
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      Рейтинг: +1051

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 августа, 14:14

      СуКина.

      0
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      Рейтинг: +795

      eugen-han 10 августа, 14:05

      Так оно и было, - это история однако.

      0
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      Рейтинг: +1842

      Таврида 10 августа, 14:03

      Сухина, покайся перед сербским народом.

      0
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      Рейтинг: +2561

      Болотоход 10 августа, 13:01

      газпром виноват всегда и везде) его не было и было все тихо

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      Рейтинг: +6647

      Давид59 10 августа, 12:55

      Выражение "закрылся в туалете" в русском языке как-то не звучит. В туалете всегда закрываются.

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      Рейтинг: +137

      Купа Купыч > Давид59 10 августа, 15:35

      Там еще мочат

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      Рейтинг: +68681

      portero > Давид59 10 августа, 16:26

      Возможно это прямой перевод, а у них это выражение имеет другой смысл....

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