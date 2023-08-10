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Личка прокомментировал решение Норманна сбежать из «Динамо»

10 августа 2023, 12:15
2

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на уход Матиаса Норманна.

  • Норвежец покинул Россию после атаки на «Москва-Сити».
  • Он принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.
  • Оба клуба будут судиться с игроком.

– Как вы отреагировали на решение Норманна покинуть «Динамо» и уехать из России?

– Нормально, он сам отвечает за свою жизнь. Матиас принял такое решение – окей, я нормально к этому отношусь. Это его решение, его жизнь.

– Матиас общался с вами перед отъездом?

– Нет, мы с ним не общались по этому поводу, он мне ничего не говорил. Я узнал о его решении через клуб.

– Вы не хотели позвонить ему, переубедить?

– Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать.

В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Норманн Матиас Личка Марцел
Комментарии (2)
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sochi-2013
1691660414
Чувачку надо срочно менять фамилию. Эта (норманн (викинг)) звучит для него издевкой.
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MaxRnD
1691661964
Ещё бы он осудить попробовал ... ))
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