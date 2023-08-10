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    • Личка прокомментировал решение Норманна сбежать из «Динамо»

    Личка прокомментировал решение Норманна сбежать из «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на уход Матиаса Норманна.

    • Норвежец покинул Россию после атаки на «Москва-Сити».
    • Он принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.
    • Оба клуба будут судиться с игроком.

    – Как вы отреагировали на решение Норманна покинуть «Динамо» и уехать из России?

    – Нормально, он сам отвечает за свою жизнь. Матиас принял такое решение – окей, я нормально к этому отношусь. Это его решение, его жизнь.

    – Матиас общался с вами перед отъездом?

    – Нет, мы с ним не общались по этому поводу, он мне ничего не говорил. Я узнал о его решении через клуб.

    – Вы не хотели позвонить ему, переубедить?

    – Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать.

    В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.08.2023 12:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56629

      MaxRnD 10 августа, 13:06

      Ещё бы он осудить попробовал ... ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7183

      sochi-2013 10 августа, 12:40

      Чувачку надо срочно менять фамилию. Эта (норманн (викинг)) звучит для него издевкой.

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