Личка прокомментировал решение Норманна сбежать из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на уход Матиаса Норманна.
- Норвежец покинул Россию после атаки на «Москва-Сити».
- Он принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.
- Оба клуба будут судиться с игроком.
– Как вы отреагировали на решение Норманна покинуть «Динамо» и уехать из России?
– Нормально, он сам отвечает за свою жизнь. Матиас принял такое решение – окей, я нормально к этому отношусь. Это его решение, его жизнь.
– Матиас общался с вами перед отъездом?
– Нет, мы с ним не общались по этому поводу, он мне ничего не говорил. Я узнал о его решении через клуб.
– Вы не хотели позвонить ему, переубедить?
– Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать.
В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь.
Источник: «РБ Спорт»