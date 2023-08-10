Личка прокомментировал решение Норманна сбежать из «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на уход Матиаса Норманна.

Норвежец покинул Россию после атаки на «Москва-Сити».

Он принадлежит «Ростову», а в «Динамо» был в аренде.

Оба клуба будут судиться с игроком.

– Как вы отреагировали на решение Норманна покинуть «Динамо» и уехать из России?

– Нормально, он сам отвечает за свою жизнь. Матиас принял такое решение – окей, я нормально к этому отношусь. Это его решение, его жизнь.

– Матиас общался с вами перед отъездом?

– Нет, мы с ним не общались по этому поводу, он мне ничего не говорил. Я узнал о его решении через клуб.

– Вы не хотели позвонить ему, переубедить?

– Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать.

В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь.