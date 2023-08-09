Ахметов не попал в ворота с пенальти в матче с «Динамо»

Растроил парень, в створ можно покатить если воротчик уже летит в другой угол... самоуверенность подвела, уже мяч в воротах увидел....
В эти минуты проходит кубковый матч между «Динамо» и «Краснодаром». В первом тайме пенальти не реализовал полузащитник гостей Ильзат Ахметов.
На 45-й минуте при счете 1:2 Ахметов пробил с 11 метров мимо ворот.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Москве.
- В июле «Краснодар» победил «Динамо» в РПЛ со счетом 3:1.
- В сезоне Кубка у обеих команд побед нет.