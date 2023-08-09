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    Ахметов не попал в ворота с пенальти в матче с «Динамо»

    В эти минуты проходит кубковый матч между «Динамо» и «Краснодаром». В первом тайме пенальти не реализовал полузащитник гостей Ильзат Ахметов.

    На 45-й минуте при счете 1:2 Ахметов пробил с 11 метров мимо ворот.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.08.2023 22:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68616

      portero 15 часов назад

      Растроил парень, в створ можно покатить если воротчик уже летит в другой угол... самоуверенность подвела, уже мяч в воротах увидел....

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