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    Умяров высказался после победы над «Пари НН» (5:4)

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров опубликовал пост после кубкового матча с «Пари НН» (5:4).

    • Москвичи уступали по ходу встречи.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ и кубковой группе.
    • Впереди у команды матч 4-го тура РПЛ против «Урала» (11 августа).

    «Невероятный по накалу матч сегодня получился! Очередная победа.

    Безумно горд вывести команду с капитанской повязкой», – написал Умяров.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.08.2023 09:31
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18559

      DVOK68 20 часов назад

      Наиль старается в игре,это видно.Но старание и мастерство это разные ипостаси и на моё мнение лучше будет ему не выходить в основе.

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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 23 часа назад

      в аренду тебя со всей обороной

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      Рейтинг: +102262

      zigbert 23 часа назад

      Все было прекрасно только вот провалили начало второго тайма.

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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 9 августа, 10:07

      Меньше слов Наиль.
      Где ты пропадал когда нам второй гол забивали ?

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      Рейтинг: +1394

      SLADE2019 > Алексей З 9 августа, 11:44

      Да и Севикян, когда удар наносил, опорники попроворнее могли бы быть.

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      Рейтинг: +15716

      Алексей З > SLADE2019 9 августа, 13:03

      Про этот гол я и говорил.

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      Рейтинг: +1394

      SLADE2019 > Алексей З 6 часов назад

      Извиняюсь, подзабыл, бывает.

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