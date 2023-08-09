Умяров высказался после победы над «Пари НН» (5:4)

Наиль старается в игре,это видно.Но старание и мастерство это разные ипостаси и на моё мнение лучше будет ему не выходить в основе.
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров опубликовал пост после кубкового матча с «Пари НН» (5:4).
- Москвичи уступали по ходу встречи.
- «Спартак» лидирует в РПЛ и кубковой группе.
- Впереди у команды матч 4-го тура РПЛ против «Урала» (11 августа).
«Невероятный по накалу матч сегодня получился! Очередная победа.
Безумно горд вывести команду с капитанской повязкой», – написал Умяров.