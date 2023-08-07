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    • Орлов нашел судейскую ошибку в пользу «Динамо» в матче с «Зенитом»

    Орлов нашел судейскую ошибку в пользу «Динамо» в матче с «Зенитом»

    Геннадий Орлов считает, что «Динамо» должно было играть в меньшинстве почти весь второй тайм против «Зенита».

    «Барриос подвел. Сыграл безрассудно. Правда, возможно, и Макарову стоило давать вторую желтую карточку. У него же был умышленный фол! Разве нет?

    Сейчас наше судейство возглавляет Мажич. Так вот, по моим ощущениям, он и его команда пока мажут...

    Ну что это такое? Судейство Безбородова – без комментариев. Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после матча с ЦСКА признался, что он не понял ни одного пенальти! Ни одного, понимаете?

    Мне кажется, Мажич решил поднять авторитет судей. Но не перегибает ли он? Обоснованы ли красные карточки главным тренерам? За что ее показали Юрану? Почему такое пренебрежение к тренерам?!» – сказал Орлов.

    • Макаров мог получить 2-ю желтую карточку в начале 2-го тайма.
    • Он шипами наступил на стопу Дугласу Сантосу.
    • В итоге «Динамо» победило «Зенит» со счетом 3:2.
    • Матч обслуживал судья Алексей Амелин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2023 12:55
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +6453

      subbotaspartak 7 августа, 18:12

      А Арлову красную нельзя?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      Benifacto 7 августа, 17:48

      ой Гена вылез, выложил свои 5 копеек на которые всем плевать! клоун...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З 7 августа, 17:32

      Если убрать за скобки ПИТЕРский пул ( Иванов , Кукуляк ) , то вполне приличное судейство.Ошибаются , не без этого , но главное матчи Зенита судят честно.
      Что случилось с Безбородовым большой-большой секрет. Там все пенальти "левые" , и Ахмата в первую очередь.

      1
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      Рейтинг: +2202

      evgevg13 7 августа, 16:48

      Долго Шерлок-Ген с лупой лазил по записи матча. И , о чудо!, дедукция сыщика не подвела...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21215

      Cleaner 7 августа, 15:15

      Гена Орлов, не плачь. Будет и в Питере праздник. Когда ни будь...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная 7 августа, 15:01

      Дятлов хватит ныть, честно уже достали своим нытьем. Учитесь играть без помощи судей.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1959

      Artemka444 > шахта Заполярная 7 августа, 15:30

      Ноете только вы мясо тухленькое и ваша зарема

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8537

      nik55 7 августа, 14:55

      без помощи судьи бо-жи смотрелись бледно

      5
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      Рейтинг: +60

      Самайн > nik55 7 августа, 14:58

      По игре или счёту? Зажались на своей половине поля без моментов? Ты настолько дырявый, что из тебя только глупости сквозят, но кукарехрюкать у вас обычное дело в свинарнике

      3
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      Рейтинг: +6300

      ySS 7 августа, 14:27

      По поводу второй карточки Макарову, судья не увидел фола на желтую, а вар вмешивается только по красным, яволь Генаха?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > ySS 7 августа, 15:16

      Зато красную Барриосу нарисовали. Таких моментов в каждом матче полно, Клаудиньо фигачат даже хуже и Малкома фигачили - никаких красных не было.

      4
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      Рейтинг: +4595

      Ziklop > ySS 7 августа, 16:27

      тот судья даже когда видел делал по пятому устному предупреждению. дело не видел , а судил как уплачено

      2
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      Рейтинг: +6300

      ySS 7 августа, 14:24

      Да ладно, объяснят Мажичу кто в доме хозяин, и всё будет по-прежнему)
      Милеру "чужие" в рфс не нужны)

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      Рейтинг: +21821

      derrik2000 7 августа, 14:15

      По поводу судейства в начале чемпионата, НО НЕ в матче Динамо с Зенитом, а, например, судейство "одного из "патриархов" судейского корпуса Безбородова, но больше тем, что Безбородову за безобразное судейство практически ничего не было, я впечатлён со знаком "минус" не меньше.

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