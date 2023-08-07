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  • Орлов нашел судейскую ошибку в пользу «Динамо» в матче с «Зенитом»

Орлов нашел судейскую ошибку в пользу «Динамо» в матче с «Зенитом»

7 августа 2023, 12:55
15

Геннадий Орлов считает, что «Динамо» должно было играть в меньшинстве почти весь второй тайм против «Зенита».

«Барриос подвел. Сыграл безрассудно. Правда, возможно, и Макарову стоило давать вторую желтую карточку. У него же был умышленный фол! Разве нет?

Сейчас наше судейство возглавляет Мажич. Так вот, по моим ощущениям, он и его команда пока мажут...

Ну что это такое? Судейство Безбородова – без комментариев. Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после матча с ЦСКА признался, что он не понял ни одного пенальти! Ни одного, понимаете?

Мне кажется, Мажич решил поднять авторитет судей. Но не перегибает ли он? Обоснованы ли красные карточки главным тренерам? За что ее показали Юрану? Почему такое пренебрежение к тренерам?!» – сказал Орлов.

  • Макаров мог получить 2-ю желтую карточку в начале 2-го тайма.
  • Он шипами наступил на стопу Дугласу Сантосу.
  • В итоге «Динамо» победило «Зенит» со счетом 3:2.
  • Матч обслуживал судья Алексей Амелин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Орлов Геннадий Амелин Алексей
Комментарии (15)
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111Hunter111
1691403468
Дед выпей валерьянки и успокойся.
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guron88
1691404826
Типа засудили Зенит! С ума сойти!
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alefreddy
1691405746
Мюллер в шоке от правдивого судейства теперь Орла натравил
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anatolich72
1691405825
Питер завыл....
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ySS
1691407487
Да ладно, объяснят Мажичу кто в доме хозяин, и всё будет по-прежнему) Милеру "чужие" в рфс не нужны)
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nik55
1691409338
без помощи судьи бо-жи смотрелись бледно
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шахта Заполярная
1691409716
Дятлов хватит ныть, честно уже достали своим нытьем. Учитесь играть без помощи судей.
Ответить
evgevg13
1691416096
Долго Шерлок-Ген с лупой лазил по записи матча. И , о чудо!, дедукция сыщика не подвела...
Ответить
Benifacto
1691419707
ой Гена вылез, выложил свои 5 копеек на которые всем плевать! клоун...
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subbotaspartak
1691421129
А Арлову красную нельзя?
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