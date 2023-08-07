Орлов нашел судейскую ошибку в пользу «Динамо» в матче с «Зенитом»

Геннадий Орлов считает, что «Динамо» должно было играть в меньшинстве почти весь второй тайм против «Зенита».

«Барриос подвел. Сыграл безрассудно. Правда, возможно, и Макарову стоило давать вторую желтую карточку. У него же был умышленный фол! Разве нет?

Сейчас наше судейство возглавляет Мажич. Так вот, по моим ощущениям, он и его команда пока мажут...

Ну что это такое? Судейство Безбородова – без комментариев. Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев после матча с ЦСКА признался, что он не понял ни одного пенальти! Ни одного, понимаете?

Мне кажется, Мажич решил поднять авторитет судей. Но не перегибает ли он? Обоснованы ли красные карточки главным тренерам? За что ее показали Юрану? Почему такое пренебрежение к тренерам?!» – сказал Орлов.