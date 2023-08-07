Тюкавин оценил свое противостояние с Ренаном в матче «Зенит» – «Динамо»

этот "обычный" защитник в свои 19 лет уже стоит под десятку, а реал так вообще за 40 пытался его купить, видимо что-то знают, во что он вырастет позднее. да, вчера он привёз, но, скорее всего, через пару лет будет всех крутить на постоянке, как уже делает это сейчас эпизодически.
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин охарактеризовал Роберта Ренана из «Зенита».
«Обычный защитник. Ничего особенного», – сказал Тюкавин.
- Бразилец допустил 2 ошибки в матче «Зенит» – «Динамо» (2:3).
- Его заменили после 1-го тайма.
- Сообщалось, что Ренаном интересовались «Реал», «Монако» и 5 топ-клубов АПЛ.