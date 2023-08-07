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    • Тюкавин оценил свое противостояние с Ренаном в матче «Зенит» – «Динамо»

    Тюкавин оценил свое противостояние с Ренаном в матче «Зенит» – «Динамо»

    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин охарактеризовал Роберта Ренана из «Зенита».

    «Обычный защитник. Ничего особенного», – сказал Тюкавин.

    • Бразилец допустил 2 ошибки в матче «Зенит» – «Динамо» (2:3).
    • Его заменили после 1-го тайма.
    • Сообщалось, что Ренаном интересовались «Реал», «Монако» и 5 топ-клубов АПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.08.2023 09:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5690

      fakeid 7 августа, 09:52

      этот "обычный" защитник в свои 19 лет уже стоит под десятку, а реал так вообще за 40 пытался его купить, видимо что-то знают, во что он вырастет позднее. да, вчера он привёз, но, скорее всего, через пару лет будет всех крутить на постоянке, как уже делает это сейчас эпизодически.

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