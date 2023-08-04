В РПЛ сменился самый дорогой игрок после ухода Малкома

Нападающий Малком на этой неделе официально покинул «Зенит». Он стоит 30 миллионов евро. Бразилец был самым дорогим игроком РПЛ по версии Transfermarkt.

Теперь этот статус перешел к другому зенитовцу Венделу. Он стоит 24 миллиона евро.

Малком куплен «Аль-Хилялем» за 60 миллионов евро.

Бразилец провел в «Зените» 4 года.

Вендел тоже планирует покинуть петербургский клуб.

3-й тур РПЛ стартовал: успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи любимого клуба!