Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В РПЛ сменился самый дорогой игрок после ухода Малкома

    Нападающий Малком на этой неделе официально покинул «Зенит». Он стоит 30 миллионов евро. Бразилец был самым дорогим игроком РПЛ по версии Transfermarkt.

    Теперь этот статус перешел к другому зенитовцу Венделу. Он стоит 24 миллиона евро.

    • Малком куплен «Аль-Хилялем» за 60 миллионов евро.
    • Бразилец провел в «Зените» 4 года.
    • Вендел тоже планирует покинуть петербургский клуб.

    3-й тур РПЛ стартовал: успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи любимого клуба!

    Новости по теме
    Божович рассказал, когда его звали в «Спартак»
    Божович – о судействе: «Однажды я закрылся в туалете и плакал – Сухину до сих пор ненавижу» 2
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2023 20:08
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18905

      paracetamol 5 августа, 12:20

      Вендел стоит 30 лямов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3523

      ПалкоВводецъ (returned) 5 августа, 10:20

      В Европе за Свинси Промяса не дадут и 20 части от стоимости Малкома. Он там нужен только, чтобы упаковать в тюрягу. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -66

      Яхта 16 4 августа, 23:39

      Как бы там ни было, но самые дорогие игроки всегда в Зените!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68613

      portero 4 августа, 22:33

      Не стоит уже и Вендел 24, ибо облажался чувак и потерял в цене....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5690

      fakeid 4 августа, 20:20

      тем временем, уголовник квинси зулусенко стоит уже всего 11. правда, скорее, из-за возраста. но я бы поставил на клаудиньо. когда он стоил 11 - зенит чутка переплатил и заплатил 12. сейчас он стоит уже 20 и, вроде, на достигнутом останавливаться не собирается. посмотрим через полгода, насколько вырастет в цене. а через пару лет в аль-хиляль по оверпрайсу))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv > fakeid 4 августа, 20:45

      мне кажется, что Вендел переоценен (и не из-за его последних ********), потому он особо никого и не интересует, а Клаудиньо наоборот. Если Малком 60, то Клау минимум 30

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 