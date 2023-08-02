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    • Fonbet Кубок России. Медийный клуб Тарасова разгромно проиграл «Динамо» (0:3) из Вологды

    Fonbet Кубок России. Медийный клуб Тарасова разгромно проиграл «Динамо» (0:3) из Вологды

    «Родина Медиа» проиграла вологодскому «Динамо» (0:3) в матче первого раунда Пути регионов Fonbet Кубка России.

    Полузащитник медийной команды Дмитрий Тарасов провел на поле 45 минут и был заменен в перерыве.

    Рэп-исполнитель Текила дебютировал в профессиональном футболе, выйдя на замену при счете 0:3.

    Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд

    Родина Медиа (Москва) – Динамо (Вологда) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мешалкин, 31; 0:2 – Баширов, 50; 0:3 – Туманян, 88.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.08.2023 18:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 2 августа, 21:38

      Класс игроков Динамо и организации самой игры команды оказался выше. Результат закономерен.

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      Рейтинг: +635

      cska1948 2 августа, 19:13

      Браво динамовцы, так держать!

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