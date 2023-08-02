Fonbet Кубок России. Медийный клуб Тарасова разгромно проиграл «Динамо» (0:3) из Вологды

«Родина Медиа» проиграла вологодскому «Динамо» (0:3) в матче первого раунда Пути регионов Fonbet Кубка России.

Полузащитник медийной команды Дмитрий Тарасов провел на поле 45 минут и был заменен в перерыве.

Рэп-исполнитель Текила дебютировал в профессиональном футболе, выйдя на замену при счете 0:3.

Fonbet Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд

Родина Медиа (Москва) – Динамо (Вологда) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мешалкин, 31; 0:2 – Баширов, 50; 0:3 – Туманян, 88.