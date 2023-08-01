Джикия оценил результативность новичка «Спартака» Бонгонда

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре одноклубника Тео Бонгонда.
«Удивлен ли прогрессу Тео? Я буду спокойно к этому относиться, зная, как у нас любят за один раз возвысить человека, а потом по нему проходиться. То, что он забивает и отдает передачи, ради этого его и приобрели.
Квинси Промес? У нас 11 человек на поле. Каждый должен показывать лучшие качества, чтобы прогрессировать и выигрывать конкуренцию.
После пропущенного гола не было тревоги. «Балтика» и так наваливала, играла в такой футбол», – сказал Джикия.
- Спартаковцы купили Бонгонда за 7+3 миллиона евро.
- Он забил в 2 матчах подряд.
- Всего в активе вингера 2+1 в 3 играх этого сезона.
Источник: «Матч ТВ»