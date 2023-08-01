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    • Джикия оценил результативность новичка «Спартака» Бонгонда

    Джикия оценил результативность новичка «Спартака» Бонгонда

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре одноклубника Тео Бонгонда.

    «Удивлен ли прогрессу Тео? Я буду спокойно к этому относиться, зная, как у нас любят за один раз возвысить человека, а потом по нему проходиться. То, что он забивает и отдает передачи, ради этого его и приобрели.

    Квинси Промес? У нас 11 человек на поле. Каждый должен показывать лучшие качества, чтобы прогрессировать и выигрывать конкуренцию.

    После пропущенного гола не было тревоги. «Балтика» и так наваливала, играла в такой футбол», – сказал Джикия.

    • Спартаковцы купили Бонгонда за 7+3 миллиона евро.
    • Он забил в 2 матчах подряд.
    • Всего в активе вингера 2+1 в 3 играх этого сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.08.2023 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1963

      lek! 1 августа, 12:26

      Хорош Капитан , все по полочкам . Еще не вечер как говорится , вспомним Писарского мировую звезду сделали из него . А он потух .

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