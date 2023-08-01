«В хорошем смысле удивлен»: Бонгонда – о российском футболе

Новичок «Спартака» Тео Бонгонда оценил уровень российского футбола.

– Не ожидал, что в российском футболе такая высокая интенсивность, я в хорошем смысле удивлен. Думаю, это здорово. Мне нравится прогрессировать. Забивая голы, этого добиться легче.

Думаю, это была не лучшая наша игра, но мы оставались сконцентрированными на протяжении всего матча. Это не самое лучшее наше выступление.

Соболев – отличный игрок, это его первый матч в стартовом составе. Мне кажется, ему нужно время, он покажет себя.

– Одно слово по‑русски от Тео Бонгонда.

– Думаю, не могу сказать этого по телевизору, придержу в себе