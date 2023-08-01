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    • «В хорошем смысле удивлен»: Бонгонда – о российском футболе

    «В хорошем смысле удивлен»: Бонгонда – о российском футболе

    Новичок «Спартака» Тео Бонгонда оценил уровень российского футбола.

    – Не ожидал, что в российском футболе такая высокая интенсивность, я в хорошем смысле удивлен. Думаю, это здорово. Мне нравится прогрессировать. Забивая голы, этого добиться легче.

    Думаю, это была не лучшая наша игра, но мы оставались сконцентрированными на протяжении всего матча. Это не самое лучшее наше выступление.

    Соболев – отличный игрок, это его первый матч в стартовом составе. Мне кажется, ему нужно время, он покажет себя.

    – Одно слово по‑русски от Тео Бонгонда.

    – Думаю, не могу сказать этого по телевизору, придержу в себе

    • Спартаковцы купили Бонгонда за 7+3 миллиона евро.
    • Он забил в 2 матчах подряд.
    • Всего в активе вингера 2+1 в 3 играх этого сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.08.2023 07:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 1 августа, 12:48

      вот так Соболев учись у новичка у тебя всего одна игра

      0
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      Рейтинг: +34170

      oyabun 1 августа, 09:38

      Тео на фоне остальных игроков, конечно, очень неплох. Но то как он не забил вчера при выходе один на один и не отдал пас Промесу очень разочаровало.

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