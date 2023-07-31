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    • «Спартак» лидирует в борьбе за защитника «Бохума» и сборной Сербии

    «Спартак» лидирует в борьбе за защитника «Бохума» и сборной Сербии

    «Спартак» может купить центрального защитника «Бохума» Эрхана Машовича.

    По информации MaxBet Sport, московский клуб лидирует в борьбе за 24-летнего игрока сборной Сербии. «Спартак» готов заплатить за Машовича 8 миллионов евро.

    Интерес к футболисту также проявляют «Андерлехт», «Копенгаген», «Торино», «Монца», «Гент».

    • В прошлом сезоне Бундеслиги у Машовича 29 матчей и 4 гола.
    • Ранее у «Спартака» сорвался трансфер в центр обороны Страхини Эраковича – он выбрал «Зенит».

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    Источник: MaxBet Sport

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21122

      Cleaner 42 минуты назад

      Спартак лидирует в борьбе за ДЕСЯТОЕ место в РПЛ!...)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23622

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 минуту назад

      Ты лидируешь за звание главного дебила Бомбардира !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Отчим Бората 43 минуты назад

      ... Похоже у блекло-голубых будет Сербский центр обороны...

      0
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      Рейтинг: +1733

      Таврида 59 минут назад

      Через час появится новость что им интересуется Зенит.

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