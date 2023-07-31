«Спартак» лидирует в борьбе за защитника «Бохума» и сборной Сербии

«Спартак» может купить центрального защитника «Бохума» Эрхана Машовича.

По информации MaxBet Sport, московский клуб лидирует в борьбе за 24-летнего игрока сборной Сербии. «Спартак» готов заплатить за Машовича 8 миллионов евро.

Интерес к футболисту также проявляют «Андерлехт», «Копенгаген», «Торино», «Монца», «Гент».