Сибайя назвал лучшего тренера в карьере – это россиянин

Бывший полузащитник «Рубина» МакБет Сибайя выделил лучшего тренера в карьере.

«Курбан Бердыев? Он дал мне много полезного опыта. Я почерпнул у него важную информацию для работы тренером. В своe время мы много работали над тактикой – это помогало «Рубину» добиваться результата. И сейчас всe это помогает мне в работе. Конечно, Бердыев – лучший тренер в моей жизни», – сказал южноафриканец.