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    Сибайя назвал лучшего тренера в карьере – это россиянин

    Бывший полузащитник «Рубина» МакБет Сибайя выделил лучшего тренера в карьере.

    «Курбан Бердыев? Он дал мне много полезного опыта. Я почерпнул у него важную информацию для работы тренером. В своe время мы много работали над тактикой – это помогало «Рубину» добиваться результата. И сейчас всe это помогает мне в работе. Конечно, Бердыев – лучший тренер в моей жизни», – сказал южноафриканец.

    • Сибайя с «Рубином» брал РПЛ.
    • Бердыев сейчас в махачкалинском «Динамо».
    • На этой неделе МакБет посетил в Санкт-Петербурге саммит «Россия – Африка».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5549

      fakeid 8 минут назад

      а когда это курбан курбанов стал россиянином?

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