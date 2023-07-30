Сибайя назвал лучшего тренера в карьере – это россиянин

Бывший полузащитник «Рубина» МакБет Сибайя выделил лучшего тренера в карьере.
«Курбан Бердыев? Он дал мне много полезного опыта. Я почерпнул у него важную информацию для работы тренером. В своe время мы много работали над тактикой – это помогало «Рубину» добиваться результата. И сейчас всe это помогает мне в работе. Конечно, Бердыев – лучший тренер в моей жизни», – сказал южноафриканец.
- Сибайя с «Рубином» брал РПЛ.
- Бердыев сейчас в махачкалинском «Динамо».
- На этой неделе МакБет посетил в Санкт-Петербурге саммит «Россия – Африка».
Источник: «Чемпионат»