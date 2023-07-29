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  • В прошлом сезоне РПЛ Кассьера забил лишь дважды. Сейчас – уже три мяча, эти голы приносят «Зениту» очки

В прошлом сезоне РПЛ Кассьера забил лишь дважды. Сейчас – уже три мяча, эти голы приносят «Зениту» очки

29 июля 2023, 21:59
2

Матео Кассьера стал самым дорогим приобретением «Зенита» в прошлом сезоне. Клуб заплатил за него «Сочи» 4,5 млн евро. Переход Кассьеры произошел на фоне ухода Артема Дзюбы – но по статистике он не смог заменить Дзюбу.

Кассьере понадобилось 19 матчей, чтобы забить первый гол в РПЛ за «Зенит» – отличился в матче с «Локомотивом». В сезоне-2022/23 в чемпионате был и второй гол – в ворота «Краснодара». Иван Сергеев, комментируя сезон Кассьеры, сказал:

«В плане игры мне тяжело его охарактеризовать. Он разносторонний игрок, может придержать, ударить, забить мяч. Думаю, у него такой сезон, где просто не прет – ну не летит мяч в ворота, и все. Выбор тренерским штабом либо меня, либо Кассьерры зависит и от игры соперника, и от того, кто из нас в какой форме сейчас. К этому я отношусь спокойно.

То, что Кассьерра не может забить – в «Сочи» он показал, что умеет забивать. При переходе в «Зенит» он рассматривался как снайпер, который должен много забивать. Просто сейчас ему не везет. Таких случаев бывает много. Есть даже пример из «Челси», когда нападающие приходили и брали 9-й номер, но потом не могли забивать – и Матея Кежман, и Фернандо Торрес. Просто какой-то нефарт шел. И такой же нефарт у Кассьерры».

Если в прошлом сезоне Кассьере не везло, то в новом Кассьера очень хорошо. Вот статистика по первым трем матчам:

• 1-й тур РПЛ, матч против «Пари НН», Кассьера оформил дубль. А после матча сказал: «В прошлом сезоне у меня было довольно много хороших матчей, но, действительно, мяч не заходил в ворота. Все это уже в прошлом, а я думаю только о настоящем. Сегодня у меня многое получилось – в первом тайме я пробил в перекладину, это даже добавило уверенности в себе, я немного расслабился и во втором тайме смог забить».

• Матч в Кубке против «Ахмата»: вышел во втором тайме, но голевыми действиями не отметился.

• 2-й тур РПЛ, матч против «Ростова», Кассьера забил и в этой встрече. Правда, это не помогло «Зениту» победить.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: Бомбардир
Россия Зенит Ростов Кассьерра Матео
Комментарии (2)
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Ziklop
1690659725
забил бы сегодня второй был бы герой, он слишком много намазал в предыдущих играх, у него огромные долги перед командой.
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Игорь-Игнатов-vkontakte
1690755002
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз».». На МАТЧ ТВ про них сюжет был.
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