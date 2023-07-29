РПЛ. «Урал» и «Пари НН» обошлись без голов (0:0)

«Урал» и «Пари НН» во втором туре РПЛ не смогли забить. Во встрече не было ни одной карточки.

Екатеринбуржцы набрали в двух турах четыре очка. Нижегородцы – одно.

«Урал» ни разу не побеждал «Пари НН» в основное время.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:0

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