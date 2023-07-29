РПЛ. «Урал» и «Пари НН» обошлись без голов (0:0)

Небольшое преимущество было на стороне Урала но большого количества голевых моментов не было. У Пари НН был момент у Трошечкина, когда он вывалился чуть ли не один на один с вратарем. У Урала был пожалуй самый опасный момент когда мяч опускался в пустые ворота но Тихий сумел спасти команду, выбив мяч головой. Ничья все же закономерна.
«Урал» и «Пари НН» во втором туре РПЛ не смогли забить. Во встрече не было ни одной карточки.
Екатеринбуржцы набрали в двух турах четыре очка. Нижегородцы – одно.
«Урал» ни разу не побеждал «Пари НН» в основное время.
Россия. РПЛ. 2-й тур
Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:0