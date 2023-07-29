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    РПЛ. «Урал» и «Пари НН» обошлись без голов (0:0)

    «Урал» и «Пари НН» во втором туре РПЛ не смогли забить. Во встрече не было ни одной карточки.

    Екатеринбуржцы набрали в двух турах четыре очка. Нижегородцы – одно.

    «Урал» ни разу не побеждал «Пари НН» в основное время.

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:0

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102095

      zigbert 4 минуты назад

      Небольшое преимущество было на стороне Урала но большого количества голевых моментов не было. У Пари НН был момент у Трошечкина, когда он вывалился чуть ли не один на один с вратарем. У Урала был пожалуй самый опасный момент когда мяч опускался в пустые ворота но Тихий сумел спасти команду, выбив мяч головой. Ничья все же закономерна.

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      Рейтинг: +33883

      zra78 > zigbert 2 минуты назад

      И после ничьи в Самаре, эта была как пытка...

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