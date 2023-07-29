Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Нападающий «Пари НН» Севикян сделал выбор между сборными России и Армении

    Нападающий «Пари НН» Севикян сделал выбор между сборными России и Армении

    Эдгар Севикян ответил на вопрос о выборе национальной сборной.

    – В последнее время с тобой не связывались из Федерация футбола Армении?

    – Нет.

    – Есть ли мысли о смене спортивного гражданства на армянское?

    – Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. Хотелось бы играть за сборную Армении.

    Смотрел последние матчи и был рад результатам команды. Это очень круто для нас!

    – Но ты забил гол в ворота «Динамо», стал больше играть. Сейчас ждeшь вызова?

    – Я ничего не жду после матча с «Динамо». Это был обычный матч, где наша команда победила. Я повторюсь, что с удовольствием поехал бы играть за свою страну и нацию.

    • 21-летний Севикян – воспитанник «Локомотива».
    • Форвард «Пари НН» родился в Москве.
    • В его активе 4 матча за молодежную сборную России.
    • С 2017 по 2022 год Эдгар был в системе испанского «Леванте».

    Новости по теме
    «Рубин» купил опорника сборной Армении Угочукву 2
    Захарян ответил, была ли у него встреча с представителями Федерации футбола Армении 1
    Отбор Евро-2024. Украина минимально обыграла Мальту, Армения сильнее Латвии, Финляндия уничтожила Сан-Марино 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17755

      Garrincha58 17 минут назад

      тут и делать ничего не надо с такой фамилией только за сб.Армении

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 