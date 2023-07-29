Нападающий «Пари НН» Севикян сделал выбор между сборными России и Армении

Эдгар Севикян ответил на вопрос о выборе национальной сборной.

– В последнее время с тобой не связывались из Федерация футбола Армении?

– Нет.

– Есть ли мысли о смене спортивного гражданства на армянское?

– Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. Хотелось бы играть за сборную Армении.

Смотрел последние матчи и был рад результатам команды. Это очень круто для нас!

– Но ты забил гол в ворота «Динамо», стал больше играть. Сейчас ждeшь вызова?

– Я ничего не жду после матча с «Динамо». Это был обычный матч, где наша команда победила. Я повторюсь, что с удовольствием поехал бы играть за свою страну и нацию.