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  • Нападающий «Пари НН» Севикян сделал выбор между сборными России и Армении

Нападающий «Пари НН» Севикян сделал выбор между сборными России и Армении

29 июля 2023, 16:38
6

Эдгар Севикян ответил на вопрос о выборе национальной сборной.

– В последнее время с тобой не связывались из Федерация футбола Армении?

– Нет.

– Есть ли мысли о смене спортивного гражданства на армянское?

– Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. Хотелось бы играть за сборную Армении.

Смотрел последние матчи и был рад результатам команды. Это очень круто для нас!

– Но ты забил гол в ворота «Динамо», стал больше играть. Сейчас ждeшь вызова?

– Я ничего не жду после матча с «Динамо». Это был обычный матч, где наша команда победила. Я повторюсь, что с удовольствием поехал бы играть за свою страну и нацию.

  • 21-летний Севикян – воспитанник «Локомотива».
  • Форвард «Пари НН» родился в Москве.
  • В его активе 4 матча за молодежную сборную России.
  • С 2017 по 2022 год Эдгар был в системе испанского «Леванте».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Россия Армения Севикян Эдгар
Комментарии (6)
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Garrincha58
1690641751
тут и делать ничего не надо с такой фамилией только за сб.Армении
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sochi-2013
1690644188
Родился в Москве, все получил в России, а "своя страна" Армения.
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raritet
1690647166
Ну это классика жанра. Родился , учился, получал образование , женился в Москве. И вся жизнь в Москве , а РОДИНА -Армения. Такое ощущение что никто из армян не живут в Армении .
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Deleted user
1694553646
sala703510
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