Нападающий «Пари НН» Севикян сделал выбор между сборными России и Армении

Эдгар Севикян ответил на вопрос о выборе национальной сборной.
– В последнее время с тобой не связывались из Федерация футбола Армении?
– Нет.
– Есть ли мысли о смене спортивного гражданства на армянское?
– Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. Хотелось бы играть за сборную Армении.
Смотрел последние матчи и был рад результатам команды. Это очень круто для нас!
– Но ты забил гол в ворота «Динамо», стал больше играть. Сейчас ждeшь вызова?
– Я ничего не жду после матча с «Динамо». Это был обычный матч, где наша команда победила. Я повторюсь, что с удовольствием поехал бы играть за свою страну и нацию.
- 21-летний Севикян – воспитанник «Локомотива».
- Форвард «Пари НН» родился в Москве.
- В его активе 4 матча за молодежную сборную России.
- С 2017 по 2022 год Эдгар был в системе испанского «Леванте».
Источник: Metaratings