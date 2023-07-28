Аршавин ответил, есть ли смысл Пиняеву переходить в «Зенит»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о возможном трансфере в петербургский клуб вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

– Пиняев – это на данный момент нереальный трансфер для «Зенита»?

– Не знаю. Мне он, как игрок, симпатичен. А дальше не знаю – захочет ли приобретать его «Зенит» и есть ли такая возможность?

– Есть ли смысл Пиняеву переходит в «Зенит»?

– Я, как работник «Зенита» и бывший футболист могу сказать, что есть смысл, с моей точки зрения. Но он сам должен решать.