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  • Аршавин ответил, есть ли смысл Пиняеву переходить в «Зенит»

Аршавин ответил, есть ли смысл Пиняеву переходить в «Зенит»

28 июля 2023, 18:57
4

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о возможном трансфере в петербургский клуб вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

– Пиняев – это на данный момент нереальный трансфер для «Зенита»?

– Не знаю. Мне он, как игрок, симпатичен. А дальше не знаю – захочет ли приобретать его «Зенит» и есть ли такая возможность?

– Есть ли смысл Пиняеву переходит в «Зенит»?

– Я, как работник «Зенита» и бывший футболист могу сказать, что есть смысл, с моей точки зрения. Но он сам должен решать.

  • «Локомотив» купил игрока зимой за 2,6 миллиона евро.
  • Он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
  • Пиняев связан с московским клубом контрактом до 2026 года.
  • Сообщалось, что у Сергея есть договоренность с «Локо», что он не уйдет как минимум до конца сезона-2023/24.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Аршавин Андрей Пиняев Сергей
Комментарии (4)
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ЗаЖиМ
1690563409
вот именно, что "член"... правления
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paracetamol
1690566765
Пусть в Лохо до 26 года поиграет, может мозгов прибавится, тогда можно и в Зенит. Если мозгов прибавится, естессно!
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portero
1690569118
К Семаку наверное не стоит, будет мариновать на лавке, мало шансов, если только ему условие в контракте пропишут 30% игрового времени на поле, тогда хоть играть будет....
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PAREVG.
1690583268
Вуй вам! как говорил Вадим Евсеев. Купите еще несколько мартыхаев, дайте им гражданство, и продолжайте дальше скупать победы в чемпионатах, и звезды на эмблему. Всем давно понятно, что в чемпионате разыгрываются места с 2 по 16. Но, как только вернут евро кубки, все сразу увидят что чемпион то - липовый.
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