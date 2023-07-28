Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин ответил, есть ли смысл Пиняеву переходить в «Зенит»

    Аршавин ответил, есть ли смысл Пиняеву переходить в «Зенит»

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о возможном трансфере в петербургский клуб вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

    – Пиняев – это на данный момент нереальный трансфер для «Зенита»?

    – Не знаю. Мне он, как игрок, симпатичен. А дальше не знаю – захочет ли приобретать его «Зенит» и есть ли такая возможность?

    – Есть ли смысл Пиняеву переходит в «Зенит»?

    – Я, как работник «Зенита» и бывший футболист могу сказать, что есть смысл, с моей точки зрения. Но он сам должен решать.

    • «Локомотив» купил игрока зимой за 2,6 миллиона евро.
    • Он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 14 матчах.
    • Пиняев связан с московским клубом контрактом до 2026 года.
    • Сообщалось, что у Сергея есть договоренность с «Локо», что он не уйдет как минимум до конца сезона-2023/24.

    Новости по теме
    Аршавин оценил важность продажи Малкома для «Зенита»
    Аршавин определил четырех конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ: среди них нет ЦСКА 8
    Аршавин определил лучший клуб РПЛ по летним трансферам
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 