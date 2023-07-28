Агент Вендела рассказал о ходе переговоров с «Зенитом»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал ситуацию с будущим игрока в петербургском клубе.

Сообщалось, что чемпион РПЛ готов продать бразильца во «Фламенго» при выполнении двух условий.

«Мы пока не нашли компромисса в переговорах с «Зенитом» по будущему Вендела. Надеюсь, что мы его достигнем.

Вендел успешно прошeл медосмотр и тренируется вместе со всеми», – сказал агент.