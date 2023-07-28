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    Агент Вендела рассказал о ходе переговоров с «Зенитом»

    Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал ситуацию с будущим игрока в петербургском клубе.

    Сообщалось, что чемпион РПЛ готов продать бразильца во «Фламенго» при выполнении двух условий.

    «Мы пока не нашли компромисса в переговорах с «Зенитом» по будущему Вендела. Надеюсь, что мы его достигнем.

    Вендел успешно прошeл медосмотр и тренируется вместе со всеми», – сказал агент.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1501

      Taps 1 час назад

      Выпинте уже это чмо ...

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