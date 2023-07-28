Коваленко назвал два европейских клуба, которые им интересовались

Летний новичок «Зенита» Александр Коваленко сообщил, что до перехода в петербургский клуб к нему был интерес из Европы.

«Мне говорили про «Севилью». Якобы они на меня смотрят. Но никаких официальных контактов, насколько я знаю, не возникало. Просто следят.

Ещe из Европы зимой следила «Црвена Звезда». Но тоже ничего официального», – сказал Коваленко.