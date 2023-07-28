«Бешикташ» усилится нападающим «Милана»

Левый вингер «Милана» Анте Ребич продолжит карьеру в Турции.

«Бешикташ» согласовал трансфер 29-летнего футболиста за 500 тысяч евро + 1 миллион в виде бонусов.

В субботу нападающий прилетит в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон.

Зарплата Ребича в «Бешикташе» составит 2,5 миллиона евро в год.