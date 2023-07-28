Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Бешикташ» усилится нападающим «Милана»

    Левый вингер «Милана» Анте Ребич продолжит карьеру в Турции.

    «Бешикташ» согласовал трансфер 29-летнего футболиста за 500 тысяч евро + 1 миллион в виде бонусов.

    В субботу нападающий прилетит в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта.

    Соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон.

    Зарплата Ребича в «Бешикташе» составит 2,5 миллиона евро в год.

    • Хорват в «Милане» с 2019 года.
    • За 4 сезона он забил 29 голов и сделал 17 ассистов в 123 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

    Новости по теме
    «Зенит» назвал цену на своего защитника для «Бешикташа» 5
    «Бешикташ» хочет купить защитника «Зенита»
    Зайнутдинова не будет в «Бешикташе» – известна причина 2
    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 