«Бешикташ» усилится нападающим «Милана»

Левый вингер «Милана» Анте Ребич продолжит карьеру в Турции.
«Бешикташ» согласовал трансфер 29-летнего футболиста за 500 тысяч евро + 1 миллион в виде бонусов.
В субботу нападающий прилетит в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон.
Зарплата Ребича в «Бешикташе» составит 2,5 миллиона евро в год.
- Хорват в «Милане» с 2019 года.
- За 4 сезона он забил 29 голов и сделал 17 ассистов в 123 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры