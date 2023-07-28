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«Бешикташ» усилится нападающим «Милана»

28 июля 2023, 15:33

Левый вингер «Милана» Анте Ребич продолжит карьеру в Турции.

«Бешикташ» согласовал трансфер 29-летнего футболиста за 500 тысяч евро + 1 миллион в виде бонусов.

В субботу нападающий прилетит в Стамбул для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления еще на сезон.

Зарплата Ребича в «Бешикташе» составит 2,5 миллиона евро в год.

  • Хорват в «Милане» с 2019 года.
  • За 4 сезона он забил 29 голов и сделал 17 ассистов в 123 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

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Источник: твиттер Николо Скиры
Турция. Суперлига Италия. Серия А Милан Бешикташ Ребич Анте
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