Коваленко ответил на вопрос об обиде «Локомотива» из-за перехода в «Зенит»

Полузащитник Александр Коваленко высказался о переходе в «Зенит», несмотря на интерес со стороны «Локомотива».

«Понятно, что здесь высокая конкуренция, но если ты этого боишься, то ты не футболист. Надо быть смелее – ехать, играть и пробовать.

Обиделись ли в «Локо»? Не думаю. Я же не игрок топ-уровня типа Малкома. Так что зачем им обижаться?» – сказал Коваленко.