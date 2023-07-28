Коваленко ответил на вопрос об обиде «Локомотива» из-за перехода в «Зенит»

Полузащитник Александр Коваленко высказался о переходе в «Зенит», несмотря на интерес со стороны «Локомотива».
«Понятно, что здесь высокая конкуренция, но если ты этого боишься, то ты не футболист. Надо быть смелее – ехать, играть и пробовать.
Обиделись ли в «Локо»? Не думаю. Я же не игрок топ-уровня типа Малкома. Так что зачем им обижаться?» – сказал Коваленко.
- Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
- Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
- Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- Он взял 18-й игровой номер.
Источник: «Чемпионат»