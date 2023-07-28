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    • Коваленко ответил на вопрос об обиде «Локомотива» из-за перехода в «Зенит»

    Коваленко ответил на вопрос об обиде «Локомотива» из-за перехода в «Зенит»

    Полузащитник Александр Коваленко высказался о переходе в «Зенит», несмотря на интерес со стороны «Локомотива».

    «Понятно, что здесь высокая конкуренция, но если ты этого боишься, то ты не футболист. Надо быть смелее – ехать, играть и пробовать.

    Обиделись ли в «Локо»? Не думаю. Я же не игрок топ-уровня типа Малкома. Так что зачем им обижаться?» – сказал Коваленко.

    • Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи».
    • Сообщалось, что за него заплатили 200 миллионов рублей.
    • Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • Он взял 18-й игровой номер.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19190

      ilichkadr 1 минуту назад

      Давай Саня, дерзай. Всё в твоих руках.

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      Рейтинг: +3200

      BAIv 21 минуту назад

      удачи парню в Зените! пусть пробьётся в основу время удачное для того.

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