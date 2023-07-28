Умяров: «Мне показалось, что Сухой не хотел удалять Сперцяна»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал удаление полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на 44-й минуте кубкового матча за фол на Антоне Зиньковском.

«По удалению Сперцяна вопросов нет. Я был в двух метрах и видел этот эпизод.

Мне показалось, что Алексей Сухой не хотел давать карточки вообще. Пошел обсуждать этот эпизод с арбитрами VAR. Я вижу это и думаю: «Тут же все понятно, это минимум желтая карточка». И он уже определился и сразу дал красную карточку», – сказал Умяров.