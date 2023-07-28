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    • Умяров: «Мне показалось, что Сухой не хотел удалять Сперцяна»

    Умяров: «Мне показалось, что Сухой не хотел удалять Сперцяна»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал удаление полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на 44-й минуте кубкового матча за фол на Антоне Зиньковском.

    «По удалению Сперцяна вопросов нет. Я был в двух метрах и видел этот эпизод.

    Мне показалось, что Алексей Сухой не хотел давать карточки вообще. Пошел обсуждать этот эпизод с арбитрами VAR. Я вижу это и думаю: «Тут же все понятно, это минимум желтая карточка». И он уже определился и сразу дал красную карточку», – сказал Умяров.

    • Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
    • Спартаковцы победили 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонда.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18731

      paracetamol 33 минуты назад

      Если кажется, иди к психиатру!

      1
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      Рейтинг: +21059

      Cleaner 43 минуты назад

      Умяров думает??? Ну ржу ни могу!!!...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +68501

      portero 51 минуту назад

      Дал красную, ВАР не смотрел, а посоветовался по аудиосвязи....
      Зачем фантазия, привычка истерику нагнетать???

      1
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      Рейтинг: +2772

      alefreddy 1 час назад

      будущий великий судья

      1
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