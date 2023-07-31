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  • Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Балтика» бесплатно: 2 тур РПЛ, 31 июля 2023

Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Балтика» бесплатно: 2 тур РПЛ, 31 июля 2023

31 июля 2023, 16:30
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«Спартак» и «Балтика» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве 31 июля в 19:30 мск.

Выиграет ли «Спартак» второй матч подряд на старте сезоне? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на игру

Команды трижды играли друг с другом: две победы «Спартака», одна ничья.

«Спартак» в очень непростом матче в первом туре обыграл «Оренбург» со счетом 3:2. И это произошло еще без Александра Соболева, который отбывал дисквалификацию. Правда, сейчас Соболев в составе, а следующий матч в РПЛ клуб сыграет дома с «Балтикой».

Калининградцы проиграли «Крыльям» в первом матче после возвращения в РПЛ (то есть спустя 25 лет). Во втором они встретятся с бронзовым призером прошлого сезона – и это игра будет еще сложнее. Хотя выступлением в первом туре Сергей Игнашевич остался доволен – и даже отметил слаженность в атакующих действиях.

Но разница между соперниками ощутима. «Спартак» выглядит фаворитом этой встречи.

Коэффициенты:

  • Победа «Спартака» – 1.36
  • Ничья – 5.40
  • Победа «Балтики» – 8.60

Прогноз на матч: победа «Спартака» с форой (-1,5)

Где смотреть матч Спартак – Балтика

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Прогнозы Балтика Спартак
Комментарии (1)
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O-kolesov
1690813371
У меня прогноз такой: С трибун в военкомат
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