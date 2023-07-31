«Спартак» и «Балтика» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве 31 июля в 19:30 мск.

Команды трижды играли друг с другом: две победы «Спартака», одна ничья.

«Спартак» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,37. На ничью дают 5,50. На выигрыш «Балтики» можно поставить за 8,90.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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Прогноз на матч Спартак – Балтика