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    Агент Арбузова из ЦСКА сравнил его с Аршавиным

    Алексей Сафонов, агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, высказался о футбольном качестве спортсмена.

    «Арбузов – суперталантливый футболист. Таких единицы. По манере игры он мне чем-то напоминает Андрея Аршавина. У него нестандартное мышление, он умеет обыгрывать один в один. Это дорогого стоит. Ярославу дали шанс, и он его использовал.

    Как будет дальше, я не знаю. Футбол – это всего 20 процентов таланта, так что придется работать. Самое главное, чтобы тренер в него верил. Но я думаю, что у него все будет нормально. Талант всегда пробьется», – сказал Сафонов.

    • Арбузов – воспитанник ЦСКА.
    • 19-летний игрок стоит 50 тысяч евро.
    • Он уроженец Луганска.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1214

      inzek 9 минут назад

      агент уже начал новый контракт языком выбивать...испортят парня, ей Бог испортят

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