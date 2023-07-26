Агент Арбузова из ЦСКА сравнил его с Аршавиным

Алексей Сафонов, агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, высказался о футбольном качестве спортсмена.

«Арбузов – суперталантливый футболист. Таких единицы. По манере игры он мне чем-то напоминает Андрея Аршавина. У него нестандартное мышление, он умеет обыгрывать один в один. Это дорогого стоит. Ярославу дали шанс, и он его использовал.

Как будет дальше, я не знаю. Футбол – это всего 20 процентов таланта, так что придется работать. Самое главное, чтобы тренер в него верил. Но я думаю, что у него все будет нормально. Талант всегда пробьется», – сказал Сафонов.