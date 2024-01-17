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    • «А как будет чушпан на испанском?»: «Балтика» всем составом смотрит «Слово пацана»

    «А как будет чушпан на испанском?»: «Балтика» всем составом смотрит «Слово пацана»

    Новичок «Балтики» Ярослав Арбузов рассказал, что калининградская команда на сборах смотрит сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    «Мы вчера начали смотреть «Слово пацана», кто не смотрел. Кто смотрел, тоже присоединяются. Чтобы быть в коллективе, в команде.

    Даже иностранцы смотрят его, там английские субтитры есть, переводчик для латиносов.

    Всей командой сидим, смотрим, вкушаем русскую историю, русскую культуру», – заявил Арбузов в видео для «Матч Премьер», который задался в публикации вопросом: «А как будет чушпан на испанском?»

    • Сериал Жоры Крыжовникова входил в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
    • Власти Татарстана призывали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Он состоит из 8 эпизодов.
    • Планируется 2-й сезон.

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    Источник: «Матч Премьер»

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    17.01.2024 23:11
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