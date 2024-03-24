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    • Агент экс-игрока ЦСКА Арбузова объяснил, почему тот не играет в «Балтике»

    Агент экс-игрока ЦСКА Арбузова объяснил, почему тот не играет в «Балтике»

    Агент полузащитника Ярослава Арбузова, Алексей Сафонов, прокомментировал отсутствие игровой практики у своего подопечного после его трансфера в «Балтику» из ЦСКА.

    – Арбузов сейчас доказывает, тренируется и работает. Любой амбициозный человек хочет играть в основе. В товарищеских матчах он играл за второй состав «Балтики». Как и что будет, это уже вопросы к Игнашевичу. В любой команде есть конкуренция, ждeм.

    – Может, Ярославу стоило остаться в ЦСКА?

    – Как бы Арбузов там играл? Он 2004 года рождения. В молодежке могут играть только 2006 года. Он до перехода не играл за ЦСКА и не тренировался с основой, а тренировался с молодежкой.

    – Что говорит Игнашевич?

    – Видите, в каком состоянии команда? Она одной ногой в Первой лиге. «Балтика» выкупила Арбузова и подписала с ним длительный контракт. В ЦСКА сейчас много молодежи играет, кроме Лукина? Я ни Глебова, ни других не вижу. О чем тут говорить? В футболе конкуренция была, есть и будет.

    • Арбузов перешел в балтийскую команду в январе.
    • До нового года он принял участие в 4 матчах за ЦСКА и забил 1 гол.
    • В «Балтике» хавбек еще не играл.

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    Источник: «Чемпионат»

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