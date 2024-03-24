Агент экс-игрока ЦСКА Арбузова объяснил, почему тот не играет в «Балтике»

Агент полузащитника Ярослава Арбузова, Алексей Сафонов, прокомментировал отсутствие игровой практики у своего подопечного после его трансфера в «Балтику» из ЦСКА.

– Арбузов сейчас доказывает, тренируется и работает. Любой амбициозный человек хочет играть в основе. В товарищеских матчах он играл за второй состав «Балтики». Как и что будет, это уже вопросы к Игнашевичу. В любой команде есть конкуренция, ждeм.

– Может, Ярославу стоило остаться в ЦСКА?

– Как бы Арбузов там играл? Он 2004 года рождения. В молодежке могут играть только 2006 года. Он до перехода не играл за ЦСКА и не тренировался с основой, а тренировался с молодежкой.

– Что говорит Игнашевич?

– Видите, в каком состоянии команда? Она одной ногой в Первой лиге. «Балтика» выкупила Арбузова и подписала с ним длительный контракт. В ЦСКА сейчас много молодежи играет, кроме Лукина? Я ни Глебова, ни других не вижу. О чем тут говорить? В футболе конкуренция была, есть и будет.