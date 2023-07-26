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  • Что Фернандес говорил после перехода в «Зенит»: рассказывал о граффити на «ВЭБ Арене», отношениях с ЦСКА и его фанатами

Что Фернандес говорил после перехода в «Зенит»: рассказывал о граффити на «ВЭБ Арене», отношениях с ЦСКА и его фанатами

26 июля 2023, 22:30
13

17 июля Марио Фернандес стал игроком «Зенита». Шоковый трансфер, который взбудоражил огромную массу болельщиков. Во многом это связано с реакцией самого Фернандеса на этот переход. За 9 дней он сказал очень много интересного:

• Почему перешел в «Зенит»: «Оно [желание уйти в «Зенит»] возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе – и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита». И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев».

• О Суперкубке России: «Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава богу, так и произошло».

• Обращение к фанатам «Зенита»: «Хочу поблагодарить всех и пообещать, что на меня всегда можно рассчитывать, что я буду показывать лучшее, на что способен, как на тренировках, так и в играх, чтобы с достоинством и честью защищать футболку «Зенита» и вести клуб к новым победам».

• Почему ушел из ЦСКА в 2022-м: «В мае 2022 года я обратился к руководству ЦСКА и попросил дать мне перерыв, чтобы я мог провести время в Бразилии со своей семьей и увидеть рождение моего сына. На тот момент мы договорились с ЦСКА – чтобы они смогли отпустить меня, я подписал документы о расторжении контракта, отказавшись от двух оставшихся лет и «высокой зарплаты», причитавшейся по контракту.

Получилось так, что находясь в Бразилии, я решил остаться еще на год. Несмотря на прерванный контракт, я связался с ЦСКА сообщить о намерении вернуться играть в футбол и остаться в Бразилии.

В тот момент я начал переговоры с «Интернасьоналом» и когда спросил ЦСКА о ситуации, мне заявили, что никакие бумаги о расторжении контракта не нужны, потому что соглашение было расторгнуто и я был свободен. Так что я мог свободно вести переговоры с бразильским клубом.

Вышло так, что я не адаптировался в бразильском футболе и попросил «Интернасьонал» разорвать контракт, отказавшись от всего, что мне причиталось по контракту, включая зарплату. И клуб мой запрос принял. Но «Интернасьонал» также добавил сумму, которую должен был бы выплатить другой клуб, с которым я бы вступил в переговоры. Я это принял и посчитал честным».

• О лишнем весе: «В эти дни было много странных новостей. Говорили про мой лишний вес, что якобы из‑за этого «Зенит» не хочет подписывать со мной контракт. Все это абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это было нужно.

Что касается моей физической формы, то я три месяца без футбола, но чувствую себя прекрасно. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее оказаться в нужных для «Зенита» кондициях и помогать команде на поле».

• О базе «Зенита»: «Тут даже говорить ничего не приходится, все говорит само за себя: условия потрясающие, невероятное качество тренировочного центра. Первое занятие прошло хорошо. Рад тому, что я здесь. Теперь только вперед».

• О том, что фанаты ЦСКА просят стереть его граффити: «Конечно, если это произойдет, то очень огорчит меня. Болельщики ЦСКА должны знать, что я всегда с огромным уважением относился и к клубу, и к ним. И продолжу относиться так же. Если они решат это сделать, то это их право. Но, возможно, это происходит потому, что было столько лживых новостей, и кто-то из болельщиков поверил в эту ложь. Мне будет грустно, если это произойдет, но всегда уважал, уважаю и буду уважать болельщиков ЦСКА, так как получал от них лишь хорошее».

• О предстоящем матче против ЦСКА: «Да, конечно, я знаю, что давление будет огромным. Я всегда уважал и буду уважать ЦСКА, руководство клуба. После 10 лет в команде у меня осталось там много друзей. Конечно, от давления на «ВЭБ Арене» никуда не деться. Но я готов справиться с этим, не забывая об уважении к «армейцам» и ко всему, что связано с клубом».

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (13)
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Koni_Best_1
1690377071
Вот так вот бабки решают, называл ЦСКА своим домом, а потом как бабками запахло перед носом сразу же начал рассказывать как он сильно болел за зенит в суперкубке, но это уже классика, давно всем известно, что Бразильцы за бабло кого хочешь продадут и Фернандес не стал исключением.
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Таврида
1690379216
#тыктoтакойдавайдосвидания
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Snek
1690379822
От какой зарплаты он отказался? Если бы он не играл, то и зарплату бы он не получал. Гинер ему на уступки пошёл, отпустил без каких-либо компенсаций. Фернандес мог приостановить контракт как легионер, коим он кстати не считается, но это был бы свинский поступок с его стороны. Почему Фернандес спекулирует на таких вещах? Тут как ни крути, во всех случаях, чтобы не писали СМИ, Фернандес не прав.
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DemSerg
1690382930
Шкура дырявая...
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arrivalgist
1690385340
Читайте, думайте))
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insider_retro
1690393198
Такой будет лыбиться за всех, кто ему станет смазывать... Но не бельмеса по-русски...
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Красногвардейчик
1690402186
Луче бы тебе не появляться на ВЭБе....лжец, лицемер и иуда.......и мразота
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Prince_of_Dark
1690402310
Я не понимаю ора болельщиков, а что он должен был для ЦСКА заплатить деньги Интернасьоналю , для того что-бы перейти в ЦСКА, если Армейцам было жалко пол миллиона евро, то очень грустно за такое руководство, он выбрал тех, кому было не жалко таких денег и правильно сделал, а ЦСКА пусть теперь кусает локти.
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гууд
1690404225
-Выйду я в поле с конём! -тихо до зенита пойдём! -только мы с конём до зенита идём! Только мы с конём до зенита идём! -сяду я верхом на ЦСКА! Ты неси до Питера меняя! - до безкранему контракту моему! До бескрайнего контракта моему!))))
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Дядя Серёжа
1690423035
Бездомный конь...? Вовсе не конь? Просто бездомный? Пущай играет. В Питере художников и заборов много - нарисуют..
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