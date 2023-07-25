Семак сделал заявление о будущем Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возвращение полузащитника Вендела в Санкт-Петербург.

«Ситуация по Венделу не изменилась – ему нужно набирать форму, а затем – он будет искать команду. Над этим сейчас работает его агент. Пока так», – сказал Семак.

В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.

С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.

Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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