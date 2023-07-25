Fonbet Кубок России. «Зенит» победил «Ахмат» (2:0) в дебютном матче Фернандеса

ахмет - костоломы грёбанные. одних локтей штук 10, в кровь 2 носа разбили, исподтишка в голову херачат - а этот дезеув из владивостока показывает жёлтую ду кейросу за то, что ему локтём заехали. клаудиньо вообще всю игру жёстко косили. мудаки, это проходной матч, а не финал, чтобы так играть.
«Зенит» победил «Ахмат» (2:0) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
В составе клуба из Петербурга отличились бразильцы – Густаво Мантуан и Клаудиньо.
Защитник Марио Фернандес дебютировал за «Зенит», выйдя на замену на 62-й минуте.
Fonbet Кубок России. Группа C. 1-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Мантуан, 39; 2:0 – Клаудиньо, 80.