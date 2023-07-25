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    • Fonbet Кубок России. «Зенит» победил «Ахмат» (2:0) в дебютном матче Фернандеса

    Fonbet Кубок России. «Зенит» победил «Ахмат» (2:0) в дебютном матче Фернандеса

    «Зенит» победил «Ахмат» (2:0) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    В составе клуба из Петербурга отличились бразильцы – Густаво Мантуан и Клаудиньо.

    Защитник Марио Фернандес дебютировал за «Зенит», выйдя на замену на 62-й минуте.

    Fonbet Кубок России. Группа C. 1-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мантуан, 39; 2:0 – Клаудиньо, 80.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5501

      fakeid 4 минуты назад

      ахмет - костоломы грёбанные. одних локтей штук 10, в кровь 2 носа разбили, исподтишка в голову херачат - а этот дезеув из владивостока показывает жёлтую ду кейросу за то, что ему локтём заехали. клаудиньо вообще всю игру жёстко косили. мудаки, это проходной матч, а не финал, чтобы так играть.

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      Рейтинг: +278

      Bez Imeni 5 минут назад

      Зенит с победой!1 Игра понравилась, голы хорошие..

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      Рейтинг: +4467

      Ziklop 16 минут назад

      эти уе.баны со свистком, слепые или денег взяли? писец там красные надо давать за умышленные удары локтями он ваще нарушений не видит, ладно бы один эпизод.

      1
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      Рейтинг: +18707

      paracetamol 20 минут назад

      Футбол неплохой, но Откуда РФС таких судей - лаптей выкапывает. Одного с Владика, а с Петрозаводска аж трех. Онт, видать, кроме любителей никого не судили.

      2
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      Рейтинг: +12912

      Вомбат 21 минуту назад

      Таких судей надо расстреливать из рогатки. Даже если они, как это было сегодня, судят честно.

      3
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      Рейтинг: +409

      Айболид > Вомбат 15 минут назад

      Честно это как ? Косяк в одну сторону на косяк в противоположную ?

      0
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