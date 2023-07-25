Fonbet Кубок России. «Зенит» победил «Ахмат» (2:0) в дебютном матче Фернандеса

«Зенит» победил «Ахмат» (2:0) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

В составе клуба из Петербурга отличились бразильцы – Густаво Мантуан и Клаудиньо.

Защитник Марио Фернандес дебютировал за «Зенит», выйдя на замену на 62-й минуте.

Fonbet Кубок России. Группа C. 1-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мантуан, 39; 2:0 – Клаудиньо, 80.

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