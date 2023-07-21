Новичок Серии А интересуется Шомуродовым

Нападающий Эльдор Шомуродов может снова покинуть «Рому» на правах аренды.

В подписании игрока заинтересован «Кальяри», вернувшийся в Серию А по итогам прошлого сезона.

Клубы обсуждают аренду форварда сборной Узбекистана с правом выкупа.