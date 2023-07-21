Новичок Серии А интересуется Шомуродовым

Нападающий Эльдор Шомуродов может снова покинуть «Рому» на правах аренды.
В подписании игрока заинтересован «Кальяри», вернувшийся в Серию А по итогам прошлого сезона.
Клубы обсуждают аренду форварда сборной Узбекистана с правом выкупа.
- В 2021 году «Рома» приобрела Шомуродова за 18 млн евро.
- С января он был в аренде в «Специи» – команда вылетела в Серию Б.
- С 2017 по 2020 год футболист выступал за «Ростов».
- Сообщалось, что на него претендуют «Спартак» и «Галатасарай».
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио