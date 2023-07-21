Ари объяснил, почему хочет стать президентом «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Ари хочет прийти в клуб в новом качестве.

«Я говорил, что хочу стать президентом «Зенита» или «Спартака»? Пока не знаю, в России много классных больших команд. Можно рассматривать посты президента не только в этих двух клубах, но и в ЦСКА, «Динамо», «Локомотиве» и «Краснодаре».

Если честно, то сейчас об этом не думал, пока опыта не хватает. Однако мечта и выбор у меня один – должность президента в «Спартаке». Очень интересно будет себя попробовать в роли Леонида Федуна», – сказал Ари.