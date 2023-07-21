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Ари объяснил, почему хочет стать президентом «Спартака»

21 июля 2023, 11:01
4

Бывший нападающий «Спартака» Ари хочет прийти в клуб в новом качестве.

«Я говорил, что хочу стать президентом «Зенита» или «Спартака»? Пока не знаю, в России много классных больших команд. Можно рассматривать посты президента не только в этих двух клубах, но и в ЦСКА, «Динамо», «Локомотиве» и «Краснодаре».

Если честно, то сейчас об этом не думал, пока опыта не хватает. Однако мечта и выбор у меня один – должность президента в «Спартаке». Очень интересно будет себя попробовать в роли Леонида Федуна», – сказал Ари.

  • Игрок был в «Спартаке» в 2010-2013 годах.
  • Он провел за команду 89 матчей в РПЛ, забил 21 гол.
  • У обладателя паспорта России Ари 2 матча за сборную страны.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Ари Федун Леонид
Комментарии (4)
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Отчим Бората
1689927439
.... А я вот чуть скромнее... Готов побывать даже не в роли Л.Федуна, а хотя бы в роли Заремы)))... Стерпелось-слюбилось бы...
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САДЫЧОК
1689928506
Ари - езжай , в Бразилию , где много , диких обезьян !
Ответить
Persona_non_Grata
1689931282
А вот из меня, думаю получился бы хороший депутат ГД !!! ))) А там глядишь и .... - Путин же не вечный ...))) (сейчас тоже - опыта не хватает) "— Василий Иванович, а ты армией командовать могешь? — Могу. — А фронтом? — Могу, Петька, могу. — А всеми вооружёнными силами республики? — Малость подучиться — смогу и вооружёнными силами. — Ну, а в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь? — Нет, не сумею. Языков я не знаю." )))
Ответить
aaaaahhhh
1689933194
Хорошо хоть не президентом России.
Ответить
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