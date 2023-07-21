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    Ари объяснил, почему хочет стать президентом «Спартака»

    Бывший нападающий «Спартака» Ари хочет прийти в клуб в новом качестве.

    «Я говорил, что хочу стать президентом «Зенита» или «Спартака»? Пока не знаю, в России много классных больших команд. Можно рассматривать посты президента не только в этих двух клубах, но и в ЦСКА, «Динамо», «Локомотиве» и «Краснодаре».

    Если честно, то сейчас об этом не думал, пока опыта не хватает. Однако мечта и выбор у меня один – должность президента в «Спартаке». Очень интересно будет себя попробовать в роли Леонида Федуна», – сказал Ари.

    • Игрок был в «Спартаке» в 2010-2013 годах.
    • Он провел за команду 89 матчей в РПЛ, забил 21 гол.
    • У обладателя паспорта России Ари 2 матча за сборную страны.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3608

      aaaaahhhh 14 минут назад

      Хорошо хоть не президентом России.

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      Рейтинг: +23434

      Persona_non_Grata 46 минут назад

      А вот из меня, думаю получился бы хороший депутат ГД !!! ))) А там глядишь и .... - Путин же не вечный ...))) (сейчас тоже - опыта не хватает)
      "— Василий Иванович, а ты армией командовать могешь?
      — Могу.
      — А фронтом?
      — Могу, Петька, могу.
      — А всеми вооружёнными силами республики?
      — Малость подучиться — смогу и вооружёнными силами.
      — Ну, а в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь?
      — Нет, не сумею. Языков я не знаю." )))

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      Рейтинг: +9865

      САДЫЧОК 1 час назад

      Ари - езжай , в Бразилию , где много , диких обезьян !

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      Рейтинг: +15

      Отчим Бората 1 час назад

      .... А я вот чуть скромнее... Готов побывать даже не в роли Л.Федуна, а хотя бы в роли Заремы)))... Стерпелось-слюбилось бы...

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