Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джикия прокомментировал трансфер Фернандеса в «Зенит» и дал совет молодым игрокам

Джикия прокомментировал трансфер Фернандеса в «Зенит» и дал совет молодым игрокам

19 июля 2023, 10:37
3

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на трансфер защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

– Удивился переходу Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»? Такого давно не было.

– Если не ошибаюсь, такого не было тридцать лет. Я удивился не только этому переходу из ЦСКА, но и другому переходу. Оказывается, такое бывает.

– Вы имеете в виду Фернандеса?

– Совершенно верно.

– Удивились, потому что он говорил громки слова ранее?

– Я не хочу ковыряться в том, кто что говорил. Мы все прекрасно знаем эту историю, поэтому меня это удивило.

– Есть мнение, что сейчас уходят на второй план такие понятие как честь клуба, игра за эмблему.

– У кого уходят?

– В принципе в мире. Решают деньги.

– Все зависит от ситуации и от самого человека, что у него внутри, какие понятия и как он мыслит. Поэтому каждая история индивидуальна. У меня тоже было много других команд, большая футбольная история. Скоро четвертый десяток уже все-таки. И были истории, когда футболисты переходили в другие клубы из-за денег или потому что контракт закончился. Кто-то из-за какого-то отношения. Поэтому все очень индивидуально.

– Как посоветуете молодым игрокам отвечать на вопрос о переходе в ЦСКА?

– В первую очередь, никогда не нужно говорить таких громких слов. Никто не знает, что будет через полгода, год или десять лет. Нужно с уважением относиться и к тому клубу, о котором идет разговор. Один раз я увидел пост, где футболист на подобный вопрос ответил: «Нет, не перейду». Первый комментарий, самый залайканный: «Тебя кто-то зовет?». Элементарно: зачем говорить такие слова, если еще три игры даже в старте не сыграл? Можно промолчать и продолжить спокойно работать, заниматься своим делом. Понимая, что в футболе бывает все.

  • Фернандес провел в ЦСКА 10 сезонов.
  • Игрок выступал за сборную России на ЧМ-2018.
  • «Зенит» подписал контракт с Марио по схеме «1+1».

Еще по теме:
«Оренбург» подпишет форварда из Ирана
«Спартак» расстался с Классеном 9
Шавло назвал сильнейшего игрока РПЛ – он не из «Зенита» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Спартак Джикия Георгий Фернандес Марио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1689756966
очень хорошо сказал никого не обидев
Ответить
Вомбат
1689766281
Джикия сказал все правильно, но несколько уклончиво. Слишком мягко. В этой истории и Зенит хорош, и особенно Фернандес. Хотя и бразилец и газовые менеджеры достойны друг друга.
Ответить
ivany4
1689769028
Капитан прав, особенно в пожелании молодым. Удивляет дибилизм журналистов и комментаторов. Сколько можно мусолить одно и тоже. Или они до сих пор считают себя главными в футболе???)))
Ответить
Главные новости
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
4
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
3
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
2
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Все новости
Все новости
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
1
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
3
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
3
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
27
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
11
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+