Джикия прокомментировал трансфер Фернандеса в «Зенит» и дал совет молодым игрокам

Капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на трансфер защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

– Удивился переходу Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»? Такого давно не было.

– Если не ошибаюсь, такого не было тридцать лет. Я удивился не только этому переходу из ЦСКА, но и другому переходу. Оказывается, такое бывает.

– Вы имеете в виду Фернандеса?

– Совершенно верно.

– Удивились, потому что он говорил громки слова ранее?

– Я не хочу ковыряться в том, кто что говорил. Мы все прекрасно знаем эту историю, поэтому меня это удивило.

– Есть мнение, что сейчас уходят на второй план такие понятие как честь клуба, игра за эмблему.

– У кого уходят?

– В принципе в мире. Решают деньги.

– Все зависит от ситуации и от самого человека, что у него внутри, какие понятия и как он мыслит. Поэтому каждая история индивидуальна. У меня тоже было много других команд, большая футбольная история. Скоро четвертый десяток уже все-таки. И были истории, когда футболисты переходили в другие клубы из-за денег или потому что контракт закончился. Кто-то из-за какого-то отношения. Поэтому все очень индивидуально.

– Как посоветуете молодым игрокам отвечать на вопрос о переходе в ЦСКА?

– В первую очередь, никогда не нужно говорить таких громких слов. Никто не знает, что будет через полгода, год или десять лет. Нужно с уважением относиться и к тому клубу, о котором идет разговор. Один раз я увидел пост, где футболист на подобный вопрос ответил: «Нет, не перейду». Первый комментарий, самый залайканный: «Тебя кто-то зовет?». Элементарно: зачем говорить такие слова, если еще три игры даже в старте не сыграл? Можно промолчать и продолжить спокойно работать, заниматься своим делом. Понимая, что в футболе бывает все.