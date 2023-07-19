Джикия прокомментировал трансфер Фернандеса в «Зенит» и дал совет молодым игрокам

очень хорошо сказал никого не обидев
Капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на трансфер защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
– Удивился переходу Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»? Такого давно не было.
– Если не ошибаюсь, такого не было тридцать лет. Я удивился не только этому переходу из ЦСКА, но и другому переходу. Оказывается, такое бывает.
– Вы имеете в виду Фернандеса?
– Совершенно верно.
– Удивились, потому что он говорил громки слова ранее?
– Я не хочу ковыряться в том, кто что говорил. Мы все прекрасно знаем эту историю, поэтому меня это удивило.
– Есть мнение, что сейчас уходят на второй план такие понятие как честь клуба, игра за эмблему.
– У кого уходят?
– В принципе в мире. Решают деньги.
– Все зависит от ситуации и от самого человека, что у него внутри, какие понятия и как он мыслит. Поэтому каждая история индивидуальна. У меня тоже было много других команд, большая футбольная история. Скоро четвертый десяток уже все-таки. И были истории, когда футболисты переходили в другие клубы из-за денег или потому что контракт закончился. Кто-то из-за какого-то отношения. Поэтому все очень индивидуально.
– Как посоветуете молодым игрокам отвечать на вопрос о переходе в ЦСКА?
– В первую очередь, никогда не нужно говорить таких громких слов. Никто не знает, что будет через полгода, год или десять лет. Нужно с уважением относиться и к тому клубу, о котором идет разговор. Один раз я увидел пост, где футболист на подобный вопрос ответил: «Нет, не перейду». Первый комментарий, самый залайканный: «Тебя кто-то зовет?». Элементарно: зачем говорить такие слова, если еще три игры даже в старте не сыграл? Можно промолчать и продолжить спокойно работать, заниматься своим делом. Понимая, что в футболе бывает все.
- Фернандес провел в ЦСКА 10 сезонов.
- Игрок выступал за сборную России на ЧМ-2018.
- «Зенит» подписал контракт с Марио по схеме «1+1».
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