Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Джикия прокомментировал трансфер Фернандеса в «Зенит» и дал совет молодым игрокам

    Джикия прокомментировал трансфер Фернандеса в «Зенит» и дал совет молодым игрокам

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на трансфер защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    – Удивился переходу Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»? Такого давно не было.

    – Если не ошибаюсь, такого не было тридцать лет. Я удивился не только этому переходу из ЦСКА, но и другому переходу. Оказывается, такое бывает.

    – Вы имеете в виду Фернандеса?

    – Совершенно верно.

    – Удивились, потому что он говорил громки слова ранее?

    – Я не хочу ковыряться в том, кто что говорил. Мы все прекрасно знаем эту историю, поэтому меня это удивило.

    – Есть мнение, что сейчас уходят на второй план такие понятие как честь клуба, игра за эмблему.

    – У кого уходят?

    – В принципе в мире. Решают деньги.

    – Все зависит от ситуации и от самого человека, что у него внутри, какие понятия и как он мыслит. Поэтому каждая история индивидуальна. У меня тоже было много других команд, большая футбольная история. Скоро четвертый десяток уже все-таки. И были истории, когда футболисты переходили в другие клубы из-за денег или потому что контракт закончился. Кто-то из-за какого-то отношения. Поэтому все очень индивидуально.

    – Как посоветуете молодым игрокам отвечать на вопрос о переходе в ЦСКА?

    – В первую очередь, никогда не нужно говорить таких громких слов. Никто не знает, что будет через полгода, год или десять лет. Нужно с уважением относиться и к тому клубу, о котором идет разговор. Один раз я увидел пост, где футболист на подобный вопрос ответил: «Нет, не перейду». Первый комментарий, самый залайканный: «Тебя кто-то зовет?». Элементарно: зачем говорить такие слова, если еще три игры даже в старте не сыграл? Можно промолчать и продолжить спокойно работать, заниматься своим делом. Понимая, что в футболе бывает все.

    • Фернандес провел в ЦСКА 10 сезонов.
    • Игрок выступал за сборную России на ЧМ-2018.
    • «Зенит» подписал контракт с Марио по схеме «1+1».

    Новости по теме
    Скандалы в «Спартаке», прогресс «Локо», смена чемпиона – чего мы ждем от нового сезона РПЛ 4
    «Спартак» согласовал трансфер защитника «Црвены Звезды», но пришел «Зенит», предложил столько же и перехватил его. Что?
    Круговой – о конкуренции с Дугласом Сантосом: «Не повезло мне»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2694

      alefreddy 1 час назад

      очень хорошо сказал никого не обидев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7236

      Semenycch 2 часа назад

      Удивлен разумностью Джикии. Молодец!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 