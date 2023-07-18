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    Команда Тарасова планирует выиграть Кубок России

    Куратор медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов оценил итог жеребьевки первого раунда Fonbet Кубка России. Москвичи примут вологодское «Динамо».

    «Сложно сказать, довольны ли мы соперником в первом раунде – эту команду особо не знаю. Наш тренер сейчас изучает, но никого из знакомых там нет. Готовимся в штатном режиме: начали проводить товарищеские игры, набирать форму после мини-отпуска. Достаточно серьeзно готовимся.

    Какая задача стоит перед командой в Кубке России? Как сказал мой партнeр и друг Саша T-killah, выиграть Кубок России. Он поставил такую задачу, не я. Значит, будем стараться еe выполнить», – сказал Тарасов.

    • Матч состоится 2 августа.
    • Вологодское «Динамо» выступает в профессиональном футболе с 1966 года (с перерывом на 2012-2022 годы).
    • В сезоне Кубка России поучаствуют 3 медийные команды.

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    Источник: «Чемпионат»

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