Куратор медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов оценил итог жеребьевки первого раунда Fonbet Кубка России. Москвичи примут вологодское «Динамо».

«Сложно сказать, довольны ли мы соперником в первом раунде – эту команду особо не знаю. Наш тренер сейчас изучает, но никого из знакомых там нет. Готовимся в штатном режиме: начали проводить товарищеские игры, набирать форму после мини-отпуска. Достаточно серьeзно готовимся.

Какая задача стоит перед командой в Кубке России? Как сказал мой партнeр и друг Саша T-killah, выиграть Кубок России. Он поставил такую задачу, не я. Значит, будем стараться еe выполнить», – сказал Тарасов.