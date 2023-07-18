Куратор медийной команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов оценил итог жеребьевки первого раунда Fonbet Кубка России. Москвичи примут вологодское «Динамо».
«Сложно сказать, довольны ли мы соперником в первом раунде – эту команду особо не знаю. Наш тренер сейчас изучает, но никого из знакомых там нет. Готовимся в штатном режиме: начали проводить товарищеские игры, набирать форму после мини-отпуска. Достаточно серьeзно готовимся.
Какая задача стоит перед командой в Кубке России? Как сказал мой партнeр и друг Саша T-killah, выиграть Кубок России. Он поставил такую задачу, не я. Значит, будем стараться еe выполнить», – сказал Тарасов.
- Матч состоится 2 августа.
- Вологодское «Динамо» выступает в профессиональном футболе с 1966 года (с перерывом на 2012-2022 годы).
- В сезоне Кубка России поучаствуют 3 медийные команды.
Источник: «Чемпионат»