Аджоев ушел из тульского «Арсенала» – он руководил клубом с 2016 года

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев покинул свой пост.

Он был президентом клуба с 2016 года. Сейчас команда выступает в Первой лиге.

– Гурам Захарович, в заявке клуба на сайте ФНЛ отсутствует ваша фамилия. Также нет информации о вас и на сайте клуба. Значит ли это, что вы покинули «Арсенал»?

– Да, могу подтвердить это. Написал заявление, забрал из клуба трудовую книжку. Это произошло на прошлой неделе.

– Как оцениваете те семь лет, которые вы были в «Арсенале»?

– Были разные периоды. И громкие победы, и обидные поражения. В целом за это время показали более чем достойные, очень серьезные результаты. Мы три чемпионата подряд финишировали в первой восьмерке в РПЛ, вывели «Арсенал» в еврокубки, играли в полуфинале Кубка России. Никогда ранее ничего этого не случалось с «Арсеналом», хотя футболу в Туле 100 лет. Это все исторические результаты, лучшие достижения за все время существования клуба.

Надеюсь, что когда-нибудь кто-то сможет если не улучшить их, то хотя бы повторить. С теми, кто этого добьется, будет очень интересно пообщаться и обсудить, насколько все это тяжело или легко.