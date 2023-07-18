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    • Аджоев ушел из тульского «Арсенала» – он руководил клубом с 2016 года

    Аджоев ушел из тульского «Арсенала» – он руководил клубом с 2016 года

    Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев покинул свой пост.

    Он был президентом клуба с 2016 года. Сейчас команда выступает в Первой лиге.

    – Гурам Захарович, в заявке клуба на сайте ФНЛ отсутствует ваша фамилия. Также нет информации о вас и на сайте клуба. Значит ли это, что вы покинули «Арсенал»?

    – Да, могу подтвердить это. Написал заявление, забрал из клуба трудовую книжку. Это произошло на прошлой неделе.

    – Как оцениваете те семь лет, которые вы были в «Арсенале»?

    – Были разные периоды. И громкие победы, и обидные поражения. В целом за это время показали более чем достойные, очень серьезные результаты. Мы три чемпионата подряд финишировали в первой восьмерке в РПЛ, вывели «Арсенал» в еврокубки, играли в полуфинале Кубка России. Никогда ранее ничего этого не случалось с «Арсеналом», хотя футболу в Туле 100 лет. Это все исторические результаты, лучшие достижения за все время существования клуба.

    Надеюсь, что когда-нибудь кто-то сможет если не улучшить их, то хотя бы повторить. С теми, кто этого добьется, будет очень интересно пообщаться и обсудить, насколько все это тяжело или легко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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