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    В «Арсенале» Т объяснили назначение Сторожука

    Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал назначение на пост главного тренера Александра Сторожука.

    «Мы хорошо знаем Александра Александровича. Он успешно работал в премьер-лиге и первой лиге. Человек, который знает свою работу и, подчеркну, умеет работает с молодежью. Видно, что у него и всего тренерского штаба есть желание трудиться в нашей команде.

    Отставание от второго места в шесть очков не является катастрофой, надо выиграть две игры и можно догнать конкурента. Вижу, что у ребят глаза горят, все хотят вернуться в РПЛ», – сказал Аджоев.

    • В прошлом году Сторожук возглавлял «Краснодар», финишировал с ним в РПЛ на 4-м месте.
    • Сторожук сменил в «Арсенале» Олега Кононова.
    • «Арсенал» идет в Первой лиге на 6-м месте.

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    Источник: телеграм-канал «Арсенала»

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    14.01.2023 22:45
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