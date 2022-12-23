Еще один клуб РПЛ поддержал переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Тульский «Арсенал» вслед за «Ахматом» поддержал переход России из УЕФА в Азию. Такое решение может быть принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС.

«Чего нам ждать, если мы нигде не участвуем? Если руководство примет решение перейти в другую структуру, это будет правильно.

Мы же не знаем, насколько нас отстранили. Нам нужна практика, нужно играть с сильными командами. Пока мы находимся в подвешенном состоянии. Перейти в Азию было бы хорошо», – сказал глава клуба Гурам Аджоев.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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