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    Еще один клуб РПЛ поддержал переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

    Тульский «Арсенал» вслед за «Ахматом» поддержал переход России из УЕФА в Азию. Такое решение может быть принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС.

    «Чего нам ждать, если мы нигде не участвуем? Если руководство примет решение перейти в другую структуру, это будет правильно.

    Мы же не знаем, насколько нас отстранили. Нам нужна практика, нужно играть с сильными командами. Пока мы находимся в подвешенном состоянии. Перейти в Азию было бы хорошо», – сказал глава клуба Гурам Аджоев.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11006

      alp 48 минут назад

      все правильно. Какой смысл стоять у закрытых ворот и ждать подачки? надо переходить .

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      Рейтинг: +5005

      PAREVG. 1 час назад

      Какая нахрен азия, туда лететь по 12 - 15 часов а то и сутки, да еще и с несколькими пересадками, африка и та ближе 5 - 7 часов.
      Какой болельщик, на условную азиатскую ЛЧ полетит за командой, проведя сутки в самолете, и отдав за перелет в один конец, условный месячный заработок???
      Лет через 5 все успокоятся, и что обратно в УЕФА переходить?

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