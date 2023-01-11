Аджоев подтвердил отставку Кононова из «Арсенала»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил об уходе с поста главного тренера Олега Кононова.

«Да, мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский «Арсенал». Это обоюдное решение и обоюдное желание. Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни. На сборе в Турции, который стартует 14 января, команда будет работать под руководством нового главного тренера», – сказал Аджоев.

Туляки идут в Первой лиге 6-ми.

В прошлом сезоне команда была в РПЛ.

В 2018-2019 годах Кононов тренировал «Спартак».

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