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    Аджоев подтвердил отставку Кононова из «Арсенала»

    Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил об уходе с поста главного тренера Олега Кононова.

    «Да, мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский «Арсенал». Это обоюдное решение и обоюдное желание. Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни. На сборе в Турции, который стартует 14 января, команда будет работать под руководством нового главного тренера», – сказал Аджоев.

    • Туляки идут в Первой лиге 6-ми.
    • В прошлом сезоне команда была в РПЛ.
    • В 2018-2019 годах Кононов тренировал «Спартак».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +858

      Suvorov51 25 минут назад

      Вот беда в Арсенале-это Аджоев, уберите его, ивсе будет хорошо, ну присосался как, Гена-Флюгер к ПРОМКВАСУ, ну там хоть денег как у дурака махорки, а здесь концы ели сводят, да еще эта пиявка Аджоев, срочно надо убрать Гурамчика, а то развалит весь тульский футбол

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      Рейтинг: +867

      г.Онега 1 час назад

      зачем брали то тогда)

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