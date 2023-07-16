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  • Нигматуллин: «Кержаков – средний вратарь, он сам это понимает»

Нигматуллин: «Кержаков – средний вратарь, он сам это понимает»

16 июля 2023, 12:00
12

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин впечатлен выигранной серией пенальти голкипером «Зенита» Михаилом Кержаковым против ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

«Михаил Кержаков – хороший, добротный, средний вратарь, что и вызывает уважение. Он сам понимает, что он действительно средний вратарь – не тот голкипер, который на кураже вытаскивает целые матчи. Классно, что Михаил вытянул сам сегодняшний матч против ЦСКА.

В чем сложность быть вратарeм «Зенита»? Там практически у своих ворот моментов нет. Быть героем матча вратарю крайне редко случается, но сейчас настал его звeздный час. Мастерство Михаила пригодилось. В остальных случаях, мягко говоря, до этого не доходило, всe решалось у других ворот», – сказал Нигматуллин.

  • Кержаков летом продлил на год контракт с «Зенитом».
  • Игрок – воспитанник «Зенита».
  • У 36-летнего Кержакова нет матчей за сборную России.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (12)
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paracetamol
1689498650
Да не дыре Нигматуллину бы оценивать Керда. Сам-то он кто такой?
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Беспонтий
1689499025
ушастые диджеи как всегда дают прекрасные идеи сам то кто тогда
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НикКин
1689499357
Такой же и Акинфеев
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R_a_i_n
1689499550
Помню переигровку Локомотива с Тиролем. Вот там Нигматулин в одиночку втащил Локомотив в групповой этап ЛЧ. Кстати сама переигровка это позор европейских чинуш.
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SLADE2019
1689500963
Честно сказать, Нигматулин сам не понял, наверное, что хотел до нас довести. Не тот вратарь, что вытащит матч и тут же классно, что вчерашний матч он вытянул. Ну и далее по тексту.
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m40
1689502884
Нигматуллин и сам таким же средним был. Из сильного Локомотива уехал в аутсайдер чемпионата Италии- Верону. Но даже там не смог заиграть в основе и это в год перед ЧМ-2002. А на самом ЧМ ни за одним 4 пропушенных мячей не прыгнул. Он бы конечно не достал ни один, но сам факт по себе говорит, что тонус и игровую форму потерял
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