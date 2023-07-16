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    • Нигматуллин: «Кержаков – средний вратарь, он сам это понимает»

    Нигматуллин: «Кержаков – средний вратарь, он сам это понимает»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин впечатлен выигранной серией пенальти голкипером «Зенита» Михаилом Кержаковым против ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

    «Михаил Кержаков – хороший, добротный, средний вратарь, что и вызывает уважение. Он сам понимает, что он действительно средний вратарь – не тот голкипер, который на кураже вытаскивает целые матчи. Классно, что Михаил вытянул сам сегодняшний матч против ЦСКА.

    В чем сложность быть вратарeм «Зенита»? Там практически у своих ворот моментов нет. Быть героем матча вратарю крайне редко случается, но сейчас настал его звeздный час. Мастерство Михаила пригодилось. В остальных случаях, мягко говоря, до этого не доходило, всe решалось у других ворот», – сказал Нигматуллин.

    • Кержаков летом продлил на год контракт с «Зенитом».
    • Игрок – воспитанник «Зенита».
    • У 36-летнего Кержакова нет матчей за сборную России.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1309

      SLADE2019 18 минут назад

      Честно сказать, Нигматулин сам не понял, наверное, что хотел до нас довести. Не тот вратарь, что вытащит матч и тут же классно, что вчерашний матч он вытянул. Ну и далее по тексту.

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      Рейтинг: +14758

      R_a_i_n 41 минуту назад

      Помню переигровку Локомотива с Тиролем. Вот там Нигматулин в одиночку втащил Локомотив в групповой этап ЛЧ. Кстати сама переигровка это позор европейских чинуш.

      0
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      Рейтинг: +589

      НикКин 45 минут назад

      Такой же и Акинфеев

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      Рейтинг: +18610

      paracetamol > НикКин 37 минут назад

      Акинфеев - старая бесполезная лошадь. Помазун куда лучше, но состарился уже за его распиаренной спиной!

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      Рейтинг: +589

      НикКин > paracetamol 34 минуты назад

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      Рейтинг: +20951

      Cleaner 48 минут назад

      Кержаков - вратарь уровня Нигматуллина. Ни лучше, ни хуже.

      0
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      Рейтинг: +8796

      Беспонтий 50 минут назад

      ушастые диджеи как всегда
      дают прекрасные идеи
      сам то кто тогда

      4
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      Рейтинг: +18610

      paracetamol 56 минут назад

      Да не дыре Нигматуллину бы оценивать Керда. Сам-то он кто такой?

      1
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      Рейтинг: +20951

      Cleaner > paracetamol 46 минут назад

      Кто такой Нигматуллин? Вам СКОЛЬКО лет, что Вы не помните этого вратаря? Вы тоже жертва ЕГЭ??? Он летал в воротах и тащил мертвые мячи.

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      Рейтинг: +18610

      paracetamol > Cleaner 43 минуты назад

      Это не дает ему права на негативные оценки товарищей по цеху. Сидел бы в любимой Пиндосии и помалкивал в тряпочку!

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      Рейтинг: +20951

      Cleaner > paracetamol 30 минут назад

      Так Вы еще и из патриотов?

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