Нигматуллин: «Кержаков – средний вратарь, он сам это понимает»

Честно сказать, Нигматулин сам не понял, наверное, что хотел до нас довести. Не тот вратарь, что вытащит матч и тут же классно, что вчерашний матч он вытянул. Ну и далее по тексту.
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин впечатлен выигранной серией пенальти голкипером «Зенита» Михаилом Кержаковым против ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).
«Михаил Кержаков – хороший, добротный, средний вратарь, что и вызывает уважение. Он сам понимает, что он действительно средний вратарь – не тот голкипер, который на кураже вытаскивает целые матчи. Классно, что Михаил вытянул сам сегодняшний матч против ЦСКА.
В чем сложность быть вратарeм «Зенита»? Там практически у своих ворот моментов нет. Быть героем матча вратарю крайне редко случается, но сейчас настал его звeздный час. Мастерство Михаила пригодилось. В остальных случаях, мягко говоря, до этого не доходило, всe решалось у других ворот», – сказал Нигматуллин.
- Кержаков летом продлил на год контракт с «Зенитом».
- Игрок – воспитанник «Зенита».
- У 36-летнего Кержакова нет матчей за сборную России.