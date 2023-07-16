Нигматуллин: «Кержаков – средний вратарь, он сам это понимает»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин впечатлен выигранной серией пенальти голкипером «Зенита» Михаилом Кержаковым против ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

«Михаил Кержаков – хороший, добротный, средний вратарь, что и вызывает уважение. Он сам понимает, что он действительно средний вратарь – не тот голкипер, который на кураже вытаскивает целые матчи. Классно, что Михаил вытянул сам сегодняшний матч против ЦСКА.

В чем сложность быть вратарeм «Зенита»? Там практически у своих ворот моментов нет. Быть героем матча вратарю крайне редко случается, но сейчас настал его звeздный час. Мастерство Михаила пригодилось. В остальных случаях, мягко говоря, до этого не доходило, всe решалось у других ворот», – сказал Нигматуллин.