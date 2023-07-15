Семак: «Вендел хочет уйти из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил желание полузащитника Вендела уйти из клуба.

– Вендел не попал в заявку «Зенита» на чемпионат России...

– Его пока нет. Решает вопрос. Хочет уйти. Если найдет хорошую команду и предложение будет устраивать клуб, пожалуйста.

При этом игрок следил за Суперкубком России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 п пенальти). Он выложил в социальной сети ролик с решающей паненкой Роберта Ренана.