Семак: «Вендел хочет уйти из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил желание полузащитника Вендела уйти из клуба.
– Вендел не попал в заявку «Зенита» на чемпионат России...
– Его пока нет. Решает вопрос. Хочет уйти. Если найдет хорошую команду и предложение будет устраивать клуб, пожалуйста.
При этом игрок следил за Суперкубком России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 п пенальти). Он выложил в социальной сети ролик с решающей паненкой Роберта Ренана.
- Сейчас хавбек находится на родине, отказываясь возвращаться в расположение клуба.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»