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    Семак: «Вендел хочет уйти из «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил желание полузащитника Вендела уйти из клуба.

    – Вендел не попал в заявку «Зенита» на чемпионат России...

    – Его пока нет. Решает вопрос. Хочет уйти. Если найдет хорошую команду и предложение будет устраивать клуб, пожалуйста.

    При этом игрок следил за Суперкубком России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 п пенальти). Он выложил в социальной сети ролик с решающей паненкой Роберта Ренана.

    • Сейчас хавбек находится на родине, отказываясь возвращаться в расположение клуба.
    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2023 23:14
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