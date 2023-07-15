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    • Кержаков прокомментировал выигранную серию пенальти против ЦСКА

    Кержаков прокомментировал выигранную серию пенальти против ЦСКА

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался после победы над ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

    «Это просто моя работа. Эмоции? Не знаю, пока немного устал. Это лучше, чем проигрыш. Мы рады, счастливы. Сегодня была потрясающая атмосфера. Были мурашки по коже на разминке. Это настоящая футбольная атмосфера, она всегда должна быть такой», – сказал Кержаков.

    • Голкипер отразил в серии пенальти 2 удара.
    • Летом он продлил контракт еще на сезон.
    • «Зенит» выиграл Суперкубок в 8-й раз.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3088

      ПалкоВводецъ (returned) 47 минут назад

      Миша сегодня дал дрозда. Молодец.

      0
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      Рейтинг: +1146

      Номэд 1 час назад

      Самый кривой вратарь в лиге берёт пенальти. Куда катится мир?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3088

      ПалкоВводецъ (returned) > Номэд 45 минут назад

      Вашим дырищам как Семьлихов или Ребров до Мишани, как срамтаку до Зенита как до Луны. Андестенд лузерок? Гыгыгы

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      Рейтинг: +257

      Айболид > Номэд 33 минуты назад

      Ты чё пернатый , ссаниной зенки свои отмыл от кала ?

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      Рейтинг: +18600

      paracetamol 1 час назад

      Миша - СуперГерой!

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