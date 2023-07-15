Кержаков прокомментировал выигранную серию пенальти против ЦСКА

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался после победы над ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

«Это просто моя работа. Эмоции? Не знаю, пока немного устал. Это лучше, чем проигрыш. Мы рады, счастливы. Сегодня была потрясающая атмосфера. Были мурашки по коже на разминке. Это настоящая футбольная атмосфера, она всегда должна быть такой», – сказал Кержаков.