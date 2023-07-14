Уткин самоиронично прокомментировал новость о лишнем весе Фернандеса

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на информацию, что «Зенит» откладывает презентацию защитника Марио Фернандеса из-за его лишнего веса.

«Этот грустный день, когда понимаешь – мне путь в «Зенит» закрыт навсегда», – написал Уткин.