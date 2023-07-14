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    • Уткин самоиронично прокомментировал новость о лишнем весе Фернандеса

    Уткин самоиронично прокомментировал новость о лишнем весе Фернандеса

    Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на информацию, что «Зенит» откладывает презентацию защитника Марио Фернандеса из-за его лишнего веса.

    «Этот грустный день, когда понимаешь – мне путь в «Зенит» закрыт навсегда», – написал Уткин.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 20:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +144

      AlexanderFCSM 1 час назад

      Вот какой бы не был Вася, но все он отчасти первопроходец нашего, уже Российского спортивного ТВ, ну и самоиронии не лишен))

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