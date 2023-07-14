Уткин самоиронично прокомментировал новость о лишнем весе Фернандеса

Вот какой бы не был Вася, но все он отчасти первопроходец нашего, уже Российского спортивного ТВ, ну и самоиронии не лишен))
Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на информацию, что «Зенит» откладывает презентацию защитника Марио Фернандеса из-за его лишнего веса.
«Этот грустный день, когда понимаешь – мне путь в «Зенит» закрыт навсегда», – написал Уткин.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.